18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خيام عاجلة لغزة.. مصر تسير قافلة إيواء استجابة لنداء الرئاسة الفلسطينية
Lebanon 24
15-11-2025
|
14:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت اللجنة
المصرية
لإغاثة أهالي
قطاع غزة
، صباح السبت، انطلاق قافلة إغاثية كبيرة من مقرها في دير البلح باتجاه مدينة غزة، محمّلة بعشرات الآلاف من الشوادر والخيام الإيوائية، وذلك بعد مناشدة الرئاسة
الفلسطينية
دول العالم، وخصوصًا
الإدارة الأميركية
والدول الضامنة لوقف إطلاق النار، للضغط على
إسرائيل
من أجل إدخال البيوت الجاهزة والخيام إلى القطاع لمواجهة الأحوال الجوية القاسية.
Advertisement
وذكرت مصادر فلسطينية لـ"العربية.نت" أن الخطوة جاءت استجابة عاجلة للأسر التي غرقت خيامها بفعل الأمطار الغزيرة في المناطق الغربية من المدينة، لا سيما منطقة الميناء، مشيرةً إلى أن المساندة شملت عائلات نازحة كانت قد فرت سابقًا من شمال القطاع بعد تدمير منازلها.
وأكدت اللجنة المصرية أنها وزّعت حتى اليوم السبت 900 ألف طرد غذائي في مختلف مناطق القطاع، لافتةً إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد انطلاق المرحلة الثانية من عمليات التوزيع ضمن خطة إغاثية موسعة. (العربية)
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الفلسطينية: نطالب برفع القيود الإسرائيلية على إدخال البيوت المؤقتة لغزة
Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية: نطالب برفع القيود الإسرائيلية على إدخال البيوت المؤقتة لغزة
15/11/2025 22:43:07
15/11/2025 22:43:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الأردن يرسل بالتعاون مع الحكومة السورية قافلة مساعدات إنسانية تضم 16 شاحنة إلى محافظة السويداء ومراكز إيواء النازحين في درعا
Lebanon 24
الأردن يرسل بالتعاون مع الحكومة السورية قافلة مساعدات إنسانية تضم 16 شاحنة إلى محافظة السويداء ومراكز إيواء النازحين في درعا
15/11/2025 22:43:07
15/11/2025 22:43:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: ندعو لإدخال 300 ألف خيمة إيواء استعدادا للشتاء
Lebanon 24
حماس: ندعو لإدخال 300 ألف خيمة إيواء استعدادا للشتاء
15/11/2025 22:43:07
15/11/2025 22:43:07
Lebanon 24
Lebanon 24
من مصر.. قافلة مساعدات ضخمة جديدة إلى غزة
Lebanon 24
من مصر.. قافلة مساعدات ضخمة جديدة إلى غزة
15/11/2025 22:43:07
15/11/2025 22:43:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الإدارة الأميركية
قطاع غزة
إسرائيل
المصرية
الخيام
فلسطين
الغربي
تابع
قد يعجبك أيضاً
إسرائيل تضع "هذا الشرط" أمام واشنطن للموافقة على صفقة الـF-35 لدولة عربية
Lebanon 24
إسرائيل تضع "هذا الشرط" أمام واشنطن للموافقة على صفقة الـF-35 لدولة عربية
15:25 | 2025-11-15
15/11/2025 03:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إعصار يضرب ألبوفيرا البرتغالية.. مصرع بريطانية وإصابة العشرات
Lebanon 24
إعصار يضرب ألبوفيرا البرتغالية.. مصرع بريطانية وإصابة العشرات
15:17 | 2025-11-15
15/11/2025 03:17:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم على مقهى في حمص.. وسقوط قتلى بينهم مختار
Lebanon 24
هجوم على مقهى في حمص.. وسقوط قتلى بينهم مختار
15:04 | 2025-11-15
15/11/2025 03:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
غضب واتهامات بالتجاوز.. مداهمة أمنية تعكّر عرسًا في سوريا
Lebanon 24
غضب واتهامات بالتجاوز.. مداهمة أمنية تعكّر عرسًا في سوريا
15:00 | 2025-11-15
15/11/2025 03:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
توغل إسرائيلي في ريف درعا.. وإطلاق نار قرب قرية "معرية"
Lebanon 24
توغل إسرائيلي في ريف درعا.. وإطلاق نار قرب قرية "معرية"
14:57 | 2025-11-15
15/11/2025 02:57:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
23:46 | 2025-11-14
14/11/2025 11:46:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
02:44 | 2025-11-15
15/11/2025 02:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله سيُطلق آلاف الصواريخ".. ماذا كشف تقرير إسرائيليّ؟
Lebanon 24
"حزب الله سيُطلق آلاف الصواريخ".. ماذا كشف تقرير إسرائيليّ؟
16:00 | 2025-11-14
14/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
08:23 | 2025-11-15
15/11/2025 08:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر… هذا ما كُشف عن الانفجارات التي هزّت العاصمة السورية دمشق
Lebanon 24
آخر خبر… هذا ما كُشف عن الانفجارات التي هزّت العاصمة السورية دمشق
16:25 | 2025-11-14
14/11/2025 04:25:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:25 | 2025-11-15
إسرائيل تضع "هذا الشرط" أمام واشنطن للموافقة على صفقة الـF-35 لدولة عربية
15:17 | 2025-11-15
إعصار يضرب ألبوفيرا البرتغالية.. مصرع بريطانية وإصابة العشرات
15:04 | 2025-11-15
هجوم على مقهى في حمص.. وسقوط قتلى بينهم مختار
15:00 | 2025-11-15
غضب واتهامات بالتجاوز.. مداهمة أمنية تعكّر عرسًا في سوريا
14:57 | 2025-11-15
توغل إسرائيلي في ريف درعا.. وإطلاق نار قرب قرية "معرية"
14:50 | 2025-11-15
تحرّك غير معلن لـ"MBC" في سوريا… واحتمال افتتاح مكتب جديد قيد الدرس
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
15/11/2025 22:43:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
15/11/2025 22:43:07
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
15/11/2025 22:43:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24