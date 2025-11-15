خيام عاجلة لغزة.. مصر تسير قافلة إيواء استجابة لنداء الرئاسة الفلسطينية

Advertisement

وذكرت مصادر فلسطينية لـ"العربية.نت" أن الخطوة جاءت استجابة عاجلة للأسر التي غرقت خيامها بفعل الأمطار الغزيرة في المناطق الغربية من المدينة، لا سيما منطقة الميناء، مشيرةً إلى أن المساندة شملت عائلات نازحة كانت قد فرت سابقًا من شمال القطاع بعد تدمير منازلها.وأكدت اللجنة المصرية أنها وزّعت حتى اليوم السبت 900 ألف طرد غذائي في مختلف مناطق القطاع، لافتةً إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد انطلاق المرحلة الثانية من عمليات التوزيع ضمن خطة إغاثية موسعة. (العربية)