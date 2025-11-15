Advertisement

خيام عاجلة لغزة.. مصر تسير قافلة إيواء استجابة لنداء الرئاسة الفلسطينية

15-11-2025 | 14:09
أعلنت اللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة، صباح السبت، انطلاق قافلة إغاثية كبيرة من مقرها في دير البلح باتجاه مدينة غزة، محمّلة بعشرات الآلاف من الشوادر والخيام الإيوائية، وذلك بعد مناشدة الرئاسة الفلسطينية دول العالم، وخصوصًا الإدارة الأميركية والدول الضامنة لوقف إطلاق النار، للضغط على إسرائيل من أجل إدخال البيوت الجاهزة والخيام إلى القطاع لمواجهة الأحوال الجوية القاسية.
وذكرت مصادر فلسطينية لـ"العربية.نت" أن الخطوة جاءت استجابة عاجلة للأسر التي غرقت خيامها بفعل الأمطار الغزيرة في المناطق الغربية من المدينة، لا سيما منطقة الميناء، مشيرةً إلى أن المساندة شملت عائلات نازحة كانت قد فرت سابقًا من شمال القطاع بعد تدمير منازلها.

وأكدت اللجنة المصرية أنها وزّعت حتى اليوم السبت 900 ألف طرد غذائي في مختلف مناطق القطاع، لافتةً إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد انطلاق المرحلة الثانية من عمليات التوزيع ضمن خطة إغاثية موسعة. (العربية)

 
الرئاسة الفلسطينية: نطالب برفع القيود الإسرائيلية على إدخال البيوت المؤقتة لغزة
lebanon 24
15/11/2025 22:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الأردن يرسل بالتعاون مع الحكومة السورية قافلة مساعدات إنسانية تضم 16 شاحنة إلى محافظة السويداء ومراكز إيواء النازحين في درعا
lebanon 24
15/11/2025 22:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: ندعو لإدخال 300 ألف خيمة إيواء استعدادا للشتاء
lebanon 24
15/11/2025 22:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24
من مصر.. قافلة مساعدات ضخمة جديدة إلى غزة
lebanon 24
15/11/2025 22:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24

