جمود في خطة ترامب لغزة.. خلاف أميركي-إسرائيلي حول "اليوم التالي"

ونقلت القناة عن مسؤول أمني إسرائيلي أن "المحادثات تواصلت بين إسرائيل والولايات المتحدة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ووصلت لطريق مسدود"، موضحة أن يواجهون صعوبة في تشكيل القوة الدولية المفترض أن تتولى مهمة نزع السلاح من القطاع، في حين تسعى إلى تجاوز هذه المرحلة والانتقال مباشرة إلى ملف إعادة الإعمار.وبحسب المصدر الأمني، فإن "هذا الترتيب غير مقبول لدى إسرائيل، لا إعادة للإعمار قبل نزع السلاح، فهو يتعارض مع خطة ، ويجب أن تكون غزة منزوعة السلاح"، لافتا إلى أن العجز الأميركي عن تشكيل قوة أجنبية يدفع إلى البحث عن حلول مؤقتة، وهو ما تعتبره إسرائيل "أمرا غير مقبول حاليا".وصرح مسؤول إسرائيلي كبير للقناة بأن "هذا الوضع المؤقت هو الأسوأ على الإطلاق، وقد تعززت قوة في الأسابيع الأخيرة منذ انتهاء الحرب"، فيما أشارت القناة إلى أن التأخير في الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة يرتبط أيضا بأزمة عناصر حماس في . (روسيا اليوم)