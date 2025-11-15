Advertisement

عربي-دولي

غضب واتهامات بالتجاوز.. مداهمة أمنية تعكّر عرسًا في سوريا

Lebanon 24
15-11-2025 | 15:00
Doc-P-1442677-638988409885427620.png
Doc-P-1442677-638988409885427620.png photos 0
شهد عرس لعائلة أبوجبل في منطقة مربع القصير خلال الأيام القليلة الماضية مداهمة من قوات الأمن العام، في حادثة أثارت استياء واسعًا بين السكان.
وأفاد "المرصد السوري" عن أنه حصل على شريط مصور يظهر عناصر من الأمن العام وهم يعتدون على الحاضرين، ما تسبب بحالة من الهلع وترويع المدعوين، إضافة إلى ضرب كبار السن والنساء والأطفال.
 
وأكد شهود عيان أن بعض النساء الحوامل تأثرن جراء العنف، كما تمت مصادرة هواتف وأموال عدد من الحاضرين من دون تقديم أي مبرر قانوني لعملية المداهمة.

الأهالي الذين عادوا إلى بلدتهم بعد 14 عامًا من التهجير عبّروا عن استيائهم الشديد من تصرفات الأمن العام، مؤكدين أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة، وطالبوا الجهات الرسمية بحماية سكان البلدة ومحاسبة المتسببين بهذه الأحداث. 

وفي سياق متصل، شهدت بلدة دير مقرن في منطقة وادي بردى في الرابع من تشرين الأول الماضي توترًا على خلفية اقتحام دورية تابعة للأمن العام أحد حفلات الزفاف بهدف اعتقال شخص، وفقًا لمصادر "المرصد السوري". 
الجهات الرسمية

المرصد السوري

الأمن العام

قوات الأمن

وادي بردى

القصير

