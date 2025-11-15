17
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
غضب واتهامات بالتجاوز.. مداهمة أمنية تعكّر عرسًا في سوريا
Lebanon 24
15-11-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد عرس لعائلة أبوجبل في منطقة مربع
القصير
خلال الأيام القليلة الماضية مداهمة من قوات
الأمن العام
، في حادثة أثارت استياء واسعًا بين السكان.
Advertisement
وأفاد "
المرصد السوري
" عن أنه حصل على شريط مصور يظهر عناصر من الأمن العام وهم يعتدون على الحاضرين، ما تسبب بحالة من الهلع وترويع المدعوين، إضافة إلى ضرب كبار السن والنساء والأطفال.
وأكد شهود
عيان
أن بعض النساء الحوامل تأثرن جراء العنف، كما تمت مصادرة هواتف وأموال عدد من الحاضرين من دون تقديم أي مبرر قانوني لعملية المداهمة.
الأهالي الذين عادوا إلى بلدتهم بعد 14 عامًا من التهجير عبّروا عن استيائهم الشديد من تصرفات الأمن العام، مؤكدين أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة، وطالبوا
الجهات الرسمية
بحماية سكان البلدة ومحاسبة المتسببين بهذه الأحداث.
وفي سياق متصل، شهدت بلدة دير مقرن في منطقة
وادي بردى
في الرابع من تشرين الأول الماضي توترًا على خلفية اقتحام دورية تابعة للأمن العام أحد حفلات الزفاف بهدف اعتقال شخص، وفقًا لمصادر "المرصد السوري".
مواضيع ذات صلة
على أطراف مخيم البداوي.. مداهمة أمنية هذه تفاصيلها
Lebanon 24
على أطراف مخيم البداوي.. مداهمة أمنية هذه تفاصيلها
16/11/2025 01:37:17
16/11/2025 01:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الحسن في انتخابات نقابة محامي طرابلس: لنجعل من هذا اليوم عرسا ديموقراطيا
Lebanon 24
الحسن في انتخابات نقابة محامي طرابلس: لنجعل من هذا اليوم عرسا ديموقراطيا
16/11/2025 01:37:17
16/11/2025 01:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عنصر حاول تفجير نفسه.. مداهمة خلية لـ"داعش" في سوريا (صور)
Lebanon 24
عنصر حاول تفجير نفسه.. مداهمة خلية لـ"داعش" في سوريا (صور)
16/11/2025 01:37:17
16/11/2025 01:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مُداهمة مزرعة لزراعة "القنب" في سوريا... وتوقيف أصحابها
Lebanon 24
مُداهمة مزرعة لزراعة "القنب" في سوريا... وتوقيف أصحابها
16/11/2025 01:37:17
16/11/2025 01:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الجهات الرسمية
المرصد السوري
الأمن العام
قوات الأمن
وادي بردى
القصير
دوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب يحسم قراره تجاه فنزويلا… و"السيناريو العسكري" يقترب!
Lebanon 24
ترامب يحسم قراره تجاه فنزويلا… و"السيناريو العسكري" يقترب!
17:01 | 2025-11-15
15/11/2025 05:01:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ضغوط دولية مكثفة على أطراف الحرب السودانية.. وواشنطن: لا حل عسكريًا
Lebanon 24
ضغوط دولية مكثفة على أطراف الحرب السودانية.. وواشنطن: لا حل عسكريًا
16:47 | 2025-11-15
15/11/2025 04:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تحدد "هذا الدور" لقوة دولية في غزّة.. و3 مهام أساسية مطلوبة فورًا
Lebanon 24
مصر تحدد "هذا الدور" لقوة دولية في غزّة.. و3 مهام أساسية مطلوبة فورًا
16:36 | 2025-11-15
15/11/2025 04:36:39
Lebanon 24
Lebanon 24
جدل جديد يلاحق ترامب… "توقيع واحد" يُنسخ على 7 قرارات عفو
Lebanon 24
جدل جديد يلاحق ترامب… "توقيع واحد" يُنسخ على 7 قرارات عفو
16:12 | 2025-11-15
15/11/2025 04:12:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سموتريتش وبن غفير يصعّدان ضد "الدولة الفلسطينية"
Lebanon 24
سموتريتش وبن غفير يصعّدان ضد "الدولة الفلسطينية"
16:05 | 2025-11-15
15/11/2025 04:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
23:46 | 2025-11-14
14/11/2025 11:46:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
02:44 | 2025-11-15
15/11/2025 02:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
08:23 | 2025-11-15
15/11/2025 08:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
10:01 | 2025-11-15
15/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الأحوال الجوية.. هذا ما حصل ليلا في المطار
Lebanon 24
بسبب الأحوال الجوية.. هذا ما حصل ليلا في المطار
01:30 | 2025-11-15
15/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:01 | 2025-11-15
ترامب يحسم قراره تجاه فنزويلا… و"السيناريو العسكري" يقترب!
16:47 | 2025-11-15
ضغوط دولية مكثفة على أطراف الحرب السودانية.. وواشنطن: لا حل عسكريًا
16:36 | 2025-11-15
مصر تحدد "هذا الدور" لقوة دولية في غزّة.. و3 مهام أساسية مطلوبة فورًا
16:12 | 2025-11-15
جدل جديد يلاحق ترامب… "توقيع واحد" يُنسخ على 7 قرارات عفو
16:05 | 2025-11-15
سموتريتش وبن غفير يصعّدان ضد "الدولة الفلسطينية"
16:01 | 2025-11-15
مزاد مثير للجدل في ألمانيا… ووثائق الهولوكوست تتحول إلى "سلعة"
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
16/11/2025 01:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
16/11/2025 01:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
16/11/2025 01:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24