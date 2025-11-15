غضب واتهامات بالتجاوز.. مداهمة أمنية تعكّر عرسًا في سوريا

شهد عرس لعائلة أبوجبل في منطقة مربع خلال الأيام القليلة الماضية مداهمة من قوات ، في حادثة أثارت استياء واسعًا بين السكان.

وأفاد " " عن أنه حصل على شريط مصور يظهر عناصر من الأمن العام وهم يعتدون على الحاضرين، ما تسبب بحالة من الهلع وترويع المدعوين، إضافة إلى ضرب كبار السن والنساء والأطفال.

وأكد شهود أن بعض النساء الحوامل تأثرن جراء العنف، كما تمت مصادرة هواتف وأموال عدد من الحاضرين من دون تقديم أي مبرر قانوني لعملية المداهمة.



الأهالي الذين عادوا إلى بلدتهم بعد 14 عامًا من التهجير عبّروا عن استيائهم الشديد من تصرفات الأمن العام، مؤكدين أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة، وطالبوا بحماية سكان البلدة ومحاسبة المتسببين بهذه الأحداث.



وفي سياق متصل، شهدت بلدة دير مقرن في منطقة في الرابع من تشرين الأول الماضي توترًا على خلفية اقتحام دورية تابعة للأمن العام أحد حفلات الزفاف بهدف اعتقال شخص، وفقًا لمصادر "المرصد السوري".