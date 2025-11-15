Advertisement

عربي-دولي

هجوم على مقهى في حمص.. وسقوط قتلى بينهم مختار

Lebanon 24
15-11-2025 | 15:04
قُتل شخصان وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، بعضهم بحالة حرجة، بعدما أقدم مسلّح على إطلاق النار داخل أحد المقاهي في قرية أم حارتين التابعة لمنطقة تلكلخ في ريف حمص الغربي.
وبحسب المعلومات الواردة، فإن من بين القتلى مختار وادي المولى المعروف باسم "أبو غزال"، في وقت ما تزال الأوضاع داخل القرية متوترة وسط انتشار أمني مكثف عقب الحادثة. (المرصد السوري)
