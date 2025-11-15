إعصار يضرب ألبوفيرا البرتغالية.. مصرع بريطانية وإصابة العشرات

Advertisement

وأعرب الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا عن "تضامنه مع عائلة الضحية التي توفيت نتيجة مرور العاصفة هذا الصباح في ألبوفيرا"، فيما أكد مصدر في المعهد البرتغالي للأرصاد الجوية أن صور الرادار "تشير إلى احتمال كبير للغاية أن يكون الأمر إعصارا"، موضحا أن "ظاهرة الرياح الشديدة" وقعت بعد الساعة العاشرة صباحا بقليل، ودَفعت السياح إلى الفرار بحثا عن ملجأ.من جانبه، وصف عمدة مدينة ألبوفيرا روي كريستينا عواقب الإعصار بأنها "محزنة حقا"، وقال في منشور على " ": "منذ البداية، كنت أتابع الوضع الناجم عن العاصفة التي ضربت بلديتنا. قمت اليوم بزيارة المناطق الأكثر تضررا، بما في ذلك المخيم، حيث كان المشهد مدمرا حقا". وأضاف: "توجد تقارير عن وقوع عدة إصابات ووفاة شخص واحد، وهو مواطن بريطاني يبلغ من العمر 85 عاما. بالنيابة عن نفسي وعن البلدية، أتقدم بأحر التعازي لعائلة الفقيد وأصدقائه. نحن نعمل مع جميع الموارد البلدية ووكالات الحماية المدنية لدعم الضحايا واستعادة الأمن والحياة الطبيعية ".