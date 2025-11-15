17
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
عربي-دولي
إعصار يضرب ألبوفيرا البرتغالية.. مصرع بريطانية وإصابة العشرات
Lebanon 24
15-11-2025
|
15:17
لقيت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 85 عاما حتفها، وأصيب 28 شخصا بجروح متفاوتة، بينهم اثنان في حالة خطرة، جراء إعصار ناجم عن
العاصفة
"كلوديا" ضرب بلدة ألبوفيرا في جنوب
البرتغال
، متسببا بأضرار كبيرة في فندق "إيدن" ومخيم "هولاكامب" المجاور له، واقتلاع أشجار وقلب سيارات. وقد تراوحت أعمار الجرحى بين 6 و85 عاما، وينحدرون من جنسيات برتغالية وإسبانية وبريطانية.
وأعرب الرئيس
البرتغالي
مارسيلو ريبيلو دي سوزا عن "تضامنه مع عائلة الضحية التي توفيت نتيجة مرور العاصفة هذا الصباح في ألبوفيرا"، فيما أكد مصدر في المعهد البرتغالي للأرصاد الجوية أن صور الرادار "تشير إلى احتمال كبير للغاية أن يكون الأمر إعصارا"، موضحا أن "ظاهرة الرياح الشديدة" وقعت بعد الساعة العاشرة صباحا بقليل، ودَفعت السياح إلى الفرار بحثا عن ملجأ.
من جانبه، وصف عمدة مدينة ألبوفيرا روي كريستينا عواقب الإعصار بأنها "محزنة حقا"، وقال في منشور على "
فيسبوك
": "منذ البداية، كنت أتابع الوضع الناجم عن العاصفة التي ضربت بلديتنا. قمت اليوم بزيارة المناطق الأكثر تضررا، بما في ذلك المخيم، حيث كان المشهد مدمرا حقا". وأضاف: "توجد تقارير عن وقوع عدة إصابات ووفاة شخص واحد، وهو مواطن بريطاني يبلغ من العمر 85 عاما. بالنيابة عن نفسي وعن البلدية، أتقدم بأحر التعازي لعائلة الفقيد وأصدقائه. نحن نعمل مع جميع الموارد البلدية ووكالات الحماية المدنية لدعم الضحايا واستعادة الأمن والحياة الطبيعية
في أسرع وقت ممكن
".
