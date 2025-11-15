Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تضع "هذا الشرط" أمام واشنطن للموافقة على صفقة الـF-35 لدولة عربية

Lebanon 24
15-11-2025 | 15:25
A-
A+
Doc-P-1442687-638988423468531947.webp
Doc-P-1442687-638988423468531947.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف مسؤولون إسرائيليون أن إسرائيل وضعت شرطًا واضحًا أمام واشنطن للموافقة على بيع طائرات F-35 للسعودية، ويتمثل بربط الصفقة بتطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب، وفق ما أفادت القناة 12.
Advertisement

وبحسب القناة، تحوّلت مسألة اليوم التالي في غزة إلى العقدة الأساسية بين إسرائيل والولايات المتحدة، إذ تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الانتقال سريعًا للمرحلة التالية من الاتفاق، رغم الخلافات الجوهرية حول آلية تطبيقه.

ونقلت القناة عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن المفاوضات بين الجانبين استمرت خلال الأسابيع الماضية وانتهت إلى طريق مسدود. ولفت إلى أن واشنطن تواجه صعوبة في تشكيل القوة الدولية المفترض أن تتولى نزع السلاح من غزة، بينما تريد إدارة ترامب تجاوز هذه المرحلة والانتقال مباشرة إلى ملف إعادة الإعمار.

المسؤول الأمني شدّد على أن هذا الترتيب مرفوض إسرائيليًا، موضحًا: "لا إعادة إعمار قبل نزع السلاح… هذا يتعارض مع خطة ترامب. يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح".

وأضاف أن الولايات المتحدة غير قادرة على تشكيل قوة أجنبية، وتسعى إلى حلول مؤقتة، وهو ما تعتبره تل أبيب خطوة غير مقبولة.

مسؤول إسرائيلي كبير قال للقناة إن الوضع المؤقت الحالي هو الأسوأ، مشيرًا إلى أن قوة حماس "تزايدت خلال الأسابيع الماضية منذ انتهاء الحرب".

وبحسب القناة، فإن أزمة عناصر حماس في رفح تُعدّ أحد أسباب تأخير الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، ما يزيد حدّة التوتر بين تل أبيب وواشنطن في هذا الملف.
 
مواضيع ذات صلة
بشأن طائرات "أف-35".. صفقة تريد ألمانيا إتمامها
lebanon 24
16/11/2025 01:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مناصرو "التيّار" أعلنوا عن إستعدادهم لدعم هذا المرشّح بشرط
lebanon 24
16/11/2025 01:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24
شرطة إسرائيل: التحقيقات بشأن مركبة مشبوهة أمام سفارة مصر تشير إلى أنه ليس حادثا أمنيا
lebanon 24
16/11/2025 01:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة خلال حديث ترامب.. هل حصلت "حماس" على موافقة للعمل كقوة شرطة؟
lebanon 24
16/11/2025 01:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

دارة الرئيس

تل أبيب

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:01 | 2025-11-15
16:47 | 2025-11-15
16:36 | 2025-11-15
16:12 | 2025-11-15
16:05 | 2025-11-15
16:01 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24