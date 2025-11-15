Advertisement

بن غفير يكشف “الحل الوحيد”… والأنظار إلى غزة

Lebanon 24
15-11-2025 | 15:50
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، السبت، إن "الحل الحقيقي الوحيد في غزة هو تشجيع الهجرة"، رافضًا أي طرح يتعلق بقيام دولة فلسطينية.
 وفي منشور عبر منصة "إكس"، شدد بن غفير على أن إقامة دولة فلسطينية ستكون "مكافأة للإرهاب" وتشكل "أساسًا لاستمراره"، داعيًا رئيس الوزراء إلى إعلان موقف واضح يمنع قيامها بأي شكل.

يأتي ذلك فيما يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت، الإثنين، على مشروع قرار أميركي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة. وكانت واشنطن، إلى جانب مصر وقطر والسعودية وتركيا، قد دعت المجلس إلى "الإسراع" في اعتماد القرار.

وأصدرت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا بيانًا مشتركًا عبّرت فيه عن دعمها لمشروع القرار الأميركي الذي يشمل تفويضًا بتشكيل قوة استقرار دولية، معربة عن أملها في تمريره سريعًا.
 
