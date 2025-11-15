بن غفير يكشف “الحل الوحيد”… والأنظار إلى غزة

Advertisement

قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، السبت، إن "الحل الحقيقي الوحيد في غزة هو تشجيع الهجرة"، رافضًا أي طرح يتعلق بقيام دولة فلسطينية.وفي منشور عبر منصة "إكس"، شدد بن غفير على أن إقامة دولة فلسطينية ستكون "مكافأة للإرهاب" وتشكل "أساسًا لاستمراره"، داعيًا رئيس الوزراء إلى إعلان موقف واضح يمنع قيامها بأي شكل.يأتي ذلك فيما يستعد الدولي للتصويت، الإثنين، على مشروع قرار أميركي يدعم خطة الرئيس للسلام في غزة. وكانت ، إلى جانب مصر وقطر والسعودية وتركيا، قد دعت المجلس إلى "الإسراع" في اعتماد القرار.وأصدرت وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا بيانًا مشتركًا عبّرت فيه عن دعمها لمشروع القرار الأميركي الذي يشمل تفويضًا بتشكيل قوة استقرار دولية، معربة عن أملها في تمريره سريعًا.