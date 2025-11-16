قصف الثوار.. إلقاء القبض على أحد أبرز طياري جيش الأسد (صورة)

Advertisement

وبحسب الشنتوت، فإن الموقوف متهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين في عدد من المحافظات خلال "فترة النظام البائد"، حيث أظهرت التحقيقات الأولية تورطه في تنفيذ طلعات جوية استهدفت المدن والبلدات الثائرة، إضافة إلى مشاركته في طلعات خلال الحملة العسكرية على ريف إدلب الشرقي وأرياف حماة، خلفت "مجازر بحق المدنيين الأبرياء".وأكد أن "المجرم" أُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات أصولاً، تمهيدًا لعرضه على المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.