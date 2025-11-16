Advertisement

عربي-دولي

قصف الثوار.. إلقاء القبض على أحد أبرز طياري جيش الأسد (صورة)

Lebanon 24
16-11-2025 | 00:03
Doc-P-1442728-638988736067326968.png
Doc-P-1442728-638988736067326968.png photos 0
أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة، العميد ملهم الشنتوت، أن الوحدات الأمنية وبالتعاون مع وحدات مكافحة الإرهاب في المحافظة نفذت عملية أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على "المجرم العميد الطيار حمزة محمد الياسين" المطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة.
وبحسب الشنتوت، فإن الموقوف متهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين في عدد من المحافظات خلال "فترة النظام البائد"، حيث أظهرت التحقيقات الأولية تورطه في تنفيذ طلعات جوية استهدفت المدن والبلدات الثائرة، إضافة إلى مشاركته في طلعات خلال الحملة العسكرية على ريف إدلب الشرقي وأرياف حماة، خلفت "مجازر بحق المدنيين الأبرياء".

وأكد أن "المجرم" أُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات أصولاً، تمهيدًا لعرضه على القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
