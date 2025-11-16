23
بالصور: بركان مرعب ينفجر في اليابان.. الرماد وصل إلى ارتفاع 4400 متر
Lebanon 24
16-11-2025
|
00:43
A-
A+
ثار
بركان
ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما
جنوب غرب
اليابان
فجر الأحد، مطلقًا عمودًا كثيفًا من الرماد والدخان وصل إلى ارتفاع نحو 4400 متر، بحسب ما ذكرت وكالة "
كيودو
" للأنباء.
ووقع الانفجار الأول عند الساعة 12:57 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، من فوهة "ميناميداكي"، في ثوران هو الأول الذي يتجاوز فيه العمود البركاني عتبة 4000 متر منذ 18 تشرين الاول من العام الماضي، وفق المرصد الجوي المحلي.
واستمر النشاط البركاني بعد الانفجار الأولي، ما دفع وكالة الأرصاد إلى توقع تساقط الرماد في محافظات كاجوشيما وكوماموتو وميازاكي، مع الإشارة إلى عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار هيكلية حتى الآن.
كما أُفيد بأن صخورًا بركانية كبيرة قُذفت حتى "المحطة الخامسة" على منحدرات البركان، من دون رصد أي تدفقات بركانية فتاتية، في حين لا يزال مستوى التأهب عند الدرجة الثالثة من أصل خمس درجات، بما يحد من الوصول إلى محيط البركان.
ويُعد ساكوراجيما أحد أنشط براكين اليابان، وهو اليوم متصل برًّا بشبه
جزيرة
أوسومي في كيوشو بعد تدفق حمم بركانية عام 1914 حوّله من جزيرة إلى جزء من البر
الرئيسي
.
