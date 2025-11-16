23
عربي-دولي
"الجيل Z".. احتجاجات عنيفة في المكسيك وسقوط إصابات
Lebanon 24
16-11-2025
|
00:56
A-
A+
خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع مدينة مكسيكو سيتي للاحتجاج على الجريمة والفساد، وأصيب 120 شخصا، وفقا للسلطات.
وقال
بابلو
فاسكيز، سكرتير الأمن في العاصمة المكسيكية ، إن من بين المصابين 100 من رجال الشرطة، وتم نقل 40 منهم إلى المستشفى، بينما تم اعتقال 20 شخصا.
وكانت التظاهرة، سلمية في معظمها لكنها انتهت ببعض الاشتباكات مع الشرطة، نظمها شباب تحت راية الجيل زد.
وقالت كلارا بروجادا، عمدة مدينة مكسيكو، إن "التعبير العنيف ينتهك حقوق الآخرين" وأدانت أي عمل "تقوم به مجموعة متطرفة من المحتجين".
ودعت مجموعة تطلق على نفسها اسم "جيل زد
المكسيك
" إلى الاحتجاجات، وقالت في "بيان" تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي إنها تمثل الشباب المكسيكي الذي سئم العنف والفساد وإساءة
استخدام السلطة
.
وشهدت المكسيك في الآونة الأخيرة موجة من جرائم القتل البارزة ، بما في ذلك إطلاق النار المميت على عمدة بلدية أوروابان خلال احتفالات يوم الموتى في بداية الشهر.
