عربي-دولي

زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته

Lebanon 24
16-11-2025 | 03:51
وقع زلزال بقوة 4 ريختر في بحر إيجة قبالة سواحل أيفاجيك في تشاناكالي في تركيا، بحسب بيانات إدارة الكوارث والطوارئ التركية.
وأعلن مرصد كانديلي أن قوة زلزال بحر إيجة في تركيا بلغت 4.3 درجة، وتم قياس عمق الزلزال عند 8.33 كيلومتر.

وشعر بالزلزال الذي وقع في بحر إيجة سكان تشاناكالي وباليكسير ومانيسا وإزمير وتكيرداغ في تركيا.
