زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته

Advertisement

وقع زلزال بقوة 4 ريختر في بحر إيجة قبالة سواحل أيفاجيك في تشاناكالي في ، بحسب بيانات والطوارئ .وأعلن مرصد كانديلي أن قوة زلزال بحر إيجة في تركيا بلغت 4.3 درجة، وتم قياس عمق الزلزال عند 8.33 كيلومتر.وشعر بالزلزال الذي وقع في بحر إيجة سكان تشاناكالي وباليكسير ومانيسا وإزمير وتكيرداغ في تركيا.