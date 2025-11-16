Advertisement

وفي كلمته خلال مؤتمر "القانون الدولي تحت الهجوم" في طهران، اتهم عراقجي قوى غربية، وعلى رأسها ، بشنّ "هجوم غير مسبوق" على منظومة القانون الدولي تحت شعار حمايته، منتقداً ما وصفه بسياسة "السلام عبر القوة" باعتبارها غطاءً للهيمنة العسكرية.ورأى أن الهجوم العسكري الأخير على كان "استهدافاً مباشراً للدبلوماسية"، قائلاً إن "أول صاروخ أصاب طاولة المفاوضات، لكن الدبلوماسية ما زالت حيّة"، مشيراً إلى أن العودة إلى الحديث عن المفاوضات جاءت بعد فشل الرهانات على الخيار العسكري.وأضاف أن طهران لم تغادر مسار الحوار في أي مرحلة، معتبراً أن "الطرف الآخر هو من يضرب الدبلوماسية"، ومحذّراً من أن النظام الدولي يمرّ بـ"مرحلة فوضى خطيرة" مع تحوّل ميزان العلاقات الدولية أكثر فأكثر إلى منطق القوة على حساب الشرعية والقانون. (سكاي نيوز)