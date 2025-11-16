Advertisement

عربي-دولي

الكرملين: الاتصالات لعقد قمة بوتين–ترامب مستمرة رغم تأجيلها

Lebanon 24
16-11-2025 | 05:06
رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي، إلغاء قمة مع نظيره الروسي كانت مقررة في بودابست، كرر الكرملين التأكيد أن التواصل مع واشنطن مستمر لعقد هذه القمة.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف اليوم الأحد، إن "الاتصالات حول لقاء بوتين وترامب مستمرة رغم تأجيل الموعد".

كما أوضح بيسكوف أن بلاده تتواصل مع واشنطن بشكل مكثف من أجل التوصل إلى تسوية في أوكرانيا.

إلى ذلك، أشار إلى أن موسكو "تعتبر تفاهمات الآسكا طريقا جيدا لتسوية الأزمة الأوكرانية".

وكان بيسكوف أوضح الأسبوع الماضي أن بلاده "ترى أن قمة بودابست ستكون ضرورية في مرحلة معينة"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذه القمة يجب أن تسبقها جهود حثيثة وعمل مكثف". (الحدث)
