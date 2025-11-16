الكرملين: الاتصالات لعقد قمة بوتين–ترامب مستمرة رغم تأجيلها

Advertisement

رغم إعلان الرئيس الأميركي الشهر الماضي، إلغاء قمة مع نظيره الروسي كانت مقررة في ، كرر التأكيد أن التواصل مع مستمر لعقد هذه القمة.وقال المتحدث باسم الكرملين بيسكوف اليوم الأحد، إن "الاتصالات حول لقاء وترامب مستمرة رغم تأجيل الموعد".كما أوضح بيسكوف أن بلاده تتواصل مع واشنطن بشكل مكثف من أجل التوصل إلى تسوية في .إلى ذلك، أشار إلى أن "تعتبر تفاهمات الآسكا طريقا جيدا لتسوية الأزمة ".وكان بيسكوف أوضح الأسبوع الماضي أن بلاده "ترى أن قمة بودابست ستكون ضرورية في مرحلة معينة"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذه القمة يجب أن تسبقها جهود حثيثة وعمل مكثف". (الحدث)