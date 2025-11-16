حماس تدعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للكشف عن جميع الأسرى وضمان حقوقهم

Advertisement

قالت حركة ، اليوم الأحد، إن "بعد شهر من التواصل مع عبر الوسطاء تسلمت قائمة بأسماء 1468 أسيرا من ".وأكدت "أن الجيش يتحمل كامل المسؤولية عن حياة جميع الأسرى والمعتقلين وعن أي تلاعب أو خلل في القائمة".وأشار الى "أن الاحتلال ما زال يخفي قسرا في سجونه أعدادا أخرى من الأسرى ويرفض الإفصاح عنها حتى اللحظة".ودعت حماس "الوسطاء إلى ممارسة الضغط على الاحتلال للكشف عن جميع الأسرى والمعتقلين وضمان حقوقهم". (الجزيرة)