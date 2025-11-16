Advertisement

عربي-دولي

حماس تدعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للكشف عن جميع الأسرى وضمان حقوقهم

Lebanon 24
16-11-2025 | 06:40
قالت حركة حماس، اليوم الأحد، إن "بعد شهر من التواصل مع الاحتلال عبر الوسطاء تسلمت المقاومة قائمة بأسماء 1468 أسيرا من قطاع غزة".
وأكدت "أن الجيش الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عن حياة جميع الأسرى والمعتقلين وعن أي تلاعب أو خلل في القائمة".
وأشار الى "أن  الاحتلال ما زال يخفي قسرا في سجونه أعدادا أخرى من الأسرى ويرفض الإفصاح عنها حتى اللحظة".
ودعت حماس "الوسطاء إلى ممارسة الضغط على الاحتلال للكشف عن جميع الأسرى والمعتقلين وضمان حقوقهم". (الجزيرة)
