عربي-دولي

ميشيل أوباما: الأميركيون ليسوا مستعدين لانتخاب رئيسة

Lebanon 24
16-11-2025 | 07:32
صرحت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما بأن الأميركيين ليسوا مستعدين لانتخاب رئيسة، مشيرةً إلى هزيمة نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس أمام الرئيس دونالد ترمب.
أدلت أوباما بهذه التصريحات أمام حشد من النساء في أكاديمية بروكلين للموسيقى أثناء الترويج لكتابها الجديد «النظرة». وقالت أول من أمس (الجمعة): «كما رأينا في الانتخابات الماضية، للأسف، لسنا مستعدين».

وتابعت:«لهذا السبب أقول: لا تنظروا إليّ حتى بشأن الترشح، لأنكم جميعاً تكذبون. أنتم لستم مستعدين لقيادة امرأة. لستم كذلك».

وأضافت السيدة الأولى السابقة أنها لا تعتقد أن الرجال في أميركا مرتاحون لقيادة امرأة لهم. وقالت زوجة أوباما: «كما تعلمون، أمامنا الكثير لننضج، ومع الأسف، لا يزال هناك الكثير من الرجال الذين لا يشعرون أنهم قادرون على قيادة امرأة، وقد رأينا ذلك». (الشرق الأوسط)
