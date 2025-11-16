Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو: حماس سيتم تجريدها من سلاحها

Lebanon 24
16-11-2025 | 08:09
Doc-P-1442879-638989027296999689.webp
Doc-P-1442879-638989027296999689.webp photos 0
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، أن "حركة حماس سيتم تجريدها من سلاحها، وهذا ما أكدته للرئيس الأميركي دونالد ترامب".
وأشار نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة إلى: "بشأن الدولة الفلسطينية – فمعارضتنا لقيام دولة فلسطينية في أي منطقة غرب الأردن قائمة وسائدة ولم تتغيّر على الإطلاق".


وتابع: "معارضتنا لإقامة دولة فلسطينية على أي جزء من الأرض لم تتغيّر. غزة ستُنزع سلاحها، وحماس ستتجرّد من سلاحها بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة. لست بحاجة إلى تعزيزات أو تغريدات أو محاضرات من أي شخص". (سكاي نيوز) 

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24