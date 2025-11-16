نتنياهو: حماس سيتم تجريدها من سلاحها

Advertisement

وأشار في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة إلى: "بشأن – فمعارضتنا لقيام دولة فلسطينية في أي منطقة غرب قائمة وسائدة ولم تتغيّر على الإطلاق".وتابع: "معارضتنا لإقامة دولة فلسطينية على أي جزء من الأرض لم تتغيّر. غزة ستُنزع سلاحها، وحماس ستتجرّد من سلاحها بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة. لست بحاجة إلى تعزيزات أو تغريدات أو محاضرات من أي شخص". (سكاي نيوز)