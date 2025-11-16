Advertisement

عربي-دولي

الجيش السوداني يتصدى لأعنف هجوم على بابنوسة غرب كردفان

Lebanon 24
16-11-2025 | 13:11
مع تجدد المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة بابنوسة غرب كردفان، وسط السودان، تمكن الجيش من صد أعنف هجوم على المدينة، وتصدى لهجوم من الدعم السريع على قيادة الفرقة 22.
وكانت مصادر ميدانية أفادت في وقت سابق اليوم بأن قوات الدعم السريع تواصل قصفها المدفعي على محيط الفرقة 22، مستهدفة مواقع الجيش الدفاعية في إطار سعيها لتليين الدفاعات ومحاولات كسر الطوق المفروض على الفرقة.

كما أضافت أن الدعم السريع تحشد حول بابنوسة لمهاجمتها براً والسيطرة على المدينة، باعتبارها آخر مناطق الجيش في غرب كردفان.
قوات الدعم السريع

غرب كردفان

السودان

سوداني

