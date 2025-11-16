الجيش السوداني يتصدى لأعنف هجوم على بابنوسة غرب كردفان

مع تجدد المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة بابنوسة ، وسط ، تمكن الجيش من صد أعنف هجوم على المدينة، وتصدى لهجوم من الدعم السريع على قيادة الفرقة 22.

Advertisement

وكانت مصادر ميدانية أفادت في وقت سابق اليوم بأن تواصل قصفها المدفعي على محيط الفرقة 22، مستهدفة مواقع الجيش الدفاعية في إطار سعيها لتليين الدفاعات ومحاولات كسر الطوق المفروض على الفرقة.



كما أضافت أن الدعم السريع تحشد حول بابنوسة لمهاجمتها براً والسيطرة على المدينة، باعتبارها آخر مناطق الجيش في غرب كردفان.