Advertisement

عربي-دولي

قبيل ساعات من صدور نتائج الانتخابات.. معضلة الحكومة بدأت

Lebanon 24
16-11-2025 | 13:14
A-
A+
Doc-P-1442956-638989209991333228.webp
Doc-P-1442956-638989209991333228.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد فرز أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي في العراق، أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنه من المتوقع الإعلان عن النتائج النهائية اليوم أو غدا. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في بيان الأحد، إن المفوضية "حسمت ما تبقى من المحطات وتم احتساب أصواتها، حيث جاءت جميع النتائج مطابقة بنسبة 100% مع العد والفرز اليدوي".
Advertisement

كما أضافت أنه "من المرجح إعلان النتائج النهائية اليوم أو غدا، وبعد إعلان النتائج النهائية بقرار من مجلس المفوضين، ستقوم المفوضية بفتح باب الطعون لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم التالي للنشر في الموقع الرسمي للمفوضية".
وكانت المفوضية أعلنت، الأربعاء الماضي، أن النتائج الأولية تشير إلى فوز ائتلاف "الإعمار والتنمية" الذي يقوده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالمركز الأول في الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء بعد حصوله على 1.317 مليون صوت.

غير أن ذلك لا يكفيه لتشكيل حكومة، فهو يواجه حاليا مهمّة صعبة تتمثل في تأمين الدعم من الأطراف المُنافسة له خصوصاً من الغالبية الشيعية، في مسعاه للحصول على ولاية حكومية ثانية، وفق ما نقلت فرانس برس.
مواضيع ذات صلة
صدور نتائج المقبولين لرتبة دركي متمرّن في قوى الأمن
lebanon 24
16/11/2025 21:56:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم صدور النتيجة... رئاسة الحكومة الإسرائيليّة: ترامب يستحقّ جائزة "نوبل" للسلام
lebanon 24
16/11/2025 21:56:34 Lebanon 24 Lebanon 24
النتائج خلال ساعات.. انتهاء التصويت بانتخابات البرلمان السوري
lebanon 24
16/11/2025 21:56:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: مُعضلة البطاطا اللبنانية.. هل تنهار الاسعار أكثر؟
lebanon 24
16/11/2025 21:56:34 Lebanon 24 Lebanon 24

البرلمان

من اليوم

السودان

برلماني

المحطات

الشيعية

العراق

الشيعي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:15 | 2025-11-16
14:14 | 2025-11-16
13:43 | 2025-11-16
13:26 | 2025-11-16
13:17 | 2025-11-16
13:11 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24