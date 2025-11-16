قبيل ساعات من صدور نتائج الانتخابات.. معضلة الحكومة بدأت



كما أضافت أنه "من المرجح إعلان النتائج النهائية اليوم أو غدا، وبعد إعلان النتائج النهائية بقرار من مجلس المفوضين، ستقوم المفوضية بفتح باب الطعون لمدة ثلاثة أيام ابتداء التالي للنشر في الموقع الرسمي للمفوضية". بعد فرز أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي في ، أوضحت المفوضية المستقلة للانتخابات أنه من المتوقع الإعلان عن النتائج النهائية اليوم أو غدا. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في بيان الأحد، إن المفوضية "حسمت ما تبقى من وتم احتساب أصواتها، حيث جاءت جميع النتائج مطابقة بنسبة 100% مع العد والفرز اليدوي".كما أضافت أنه "من المرجح إعلان النتائج النهائية اليوم أو غدا، وبعد إعلان النتائج النهائية بقرار من مجلس المفوضين، ستقوم المفوضية بفتح باب الطعون لمدة ثلاثة أيام ابتداء التالي للنشر في الموقع الرسمي للمفوضية".

وكانت المفوضية أعلنت، الأربعاء الماضي، أن النتائج الأولية تشير إلى فوز ائتلاف "الإعمار والتنمية" الذي يقوده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالمركز الأول في الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء بعد حصوله على 1.317 مليون صوت.



غير أن ذلك لا يكفيه لتشكيل حكومة، فهو يواجه حاليا مهمّة صعبة تتمثل في تأمين الدعم من الأطراف المُنافسة له خصوصاً من الغالبية ، في مسعاه للحصول على ولاية حكومية ثانية، وفق ما نقلت فرانس برس.