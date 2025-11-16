رغم الحشود العسكرية الأميركية في البحر الكاريبي.. ترامب يتحدث عن لقاء مع مادورو

Advertisement

قال الرئيس الأميركي ، الأحد، إنه قد يجري مناقشات مع ، وذلك رغم الحشود العسكرية الأميركية في البحر الكاريبي.وقال في مقابلة مع " "، ردا على سؤال عما إذا كانت تناقش مع إمكانية استهداف أصول مادورو أو البنية التحتية في : "يسمح لنا بذلك، لكننا لم نصرح به. وقد نناقش الأمر مع مادورو، وسنرى كيف ستسير الأمور".وأضاف ترامب: "لن نسمح بدخول المخدرات عبر ، ولن نسمح بدخولها عبر فنزويلا. لسنا بحاجة إلى موافقة الكونغرس من أجل ذلك".وتابع: "لدينا دعم كبير (من دول أخرى)، كله يتعلق بالمخدرات". مضيفا: "فنزويلا أطلقت سراح جميع نزلاء السجون لديها نحو ". (سكاي نيوز عربية)