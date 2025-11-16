17
رغم الحشود العسكرية الأميركية في البحر الكاريبي.. ترامب يتحدث عن لقاء مع مادورو
Lebanon 24
16-11-2025
|
23:15
A-
A+
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الأحد، إنه قد يجري مناقشات مع
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
، وذلك رغم الحشود العسكرية الأميركية في البحر الكاريبي.
وقال
ترامب
في مقابلة مع "
فوكس نيوز
"، ردا على سؤال عما إذا كانت
الإدارة الأميركية
تناقش مع
الكونغرس
إمكانية استهداف أصول مادورو أو البنية التحتية في
فنزويلا
: "يسمح لنا بذلك، لكننا لم نصرح به. وقد نناقش الأمر مع مادورو، وسنرى كيف ستسير الأمور".
وأضاف ترامب: "لن نسمح بدخول المخدرات عبر
المكسيك
، ولن نسمح بدخولها عبر فنزويلا. لسنا بحاجة إلى موافقة الكونغرس من أجل ذلك".
وتابع: "لدينا دعم كبير (من دول أخرى)، كله يتعلق بالمخدرات". مضيفا: "فنزويلا أطلقت سراح جميع نزلاء السجون لديها نحو
الولايات المتحدة
". (سكاي نيوز عربية)
