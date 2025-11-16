Advertisement

عربي-دولي

رغم الحشود العسكرية الأميركية في البحر الكاريبي.. ترامب يتحدث عن لقاء مع مادورو

Lebanon 24
16-11-2025 | 23:15
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إنه قد يجري مناقشات مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك رغم الحشود العسكرية الأميركية في البحر الكاريبي.
وقال ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز"، ردا على سؤال عما إذا كانت الإدارة الأميركية تناقش مع الكونغرس إمكانية استهداف أصول مادورو أو البنية التحتية في فنزويلا: "يسمح لنا بذلك، لكننا لم نصرح به. وقد نناقش الأمر مع مادورو، وسنرى كيف ستسير الأمور".

وأضاف ترامب: "لن نسمح بدخول المخدرات عبر المكسيك، ولن نسمح بدخولها عبر فنزويلا. لسنا بحاجة إلى موافقة الكونغرس من أجل ذلك".

وتابع: "لدينا دعم كبير (من دول أخرى)، كله يتعلق بالمخدرات". مضيفا: "فنزويلا أطلقت سراح جميع نزلاء السجون لديها نحو الولايات المتحدة". (سكاي نيوز عربية)
 
 
