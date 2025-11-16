Advertisement

عربي-دولي

تقرير إسرائيلي يكشف.. حماس تنقل أسلحتها إلى هذه الدول

Lebanon 24
16-11-2025 | 23:22
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، بأن حركة حماس تعمل على نقل أسلحتها إلى دول داعمة لها، بهدف تهريبها إلى أماكن استراتيجية.
وذكرت الهيئة أن حركة حماس "تستعد لاحتمال اضطرارها لتسليم سلاحها، وتنقل وسائل قتالية إلى دول داعمة لها، بهدف أن يتم نقلها وتهريبها إلى أماكن مختلفة واستراتيجية عند الحاجة".

وأضافت الهيئة أنه: "في حين أن المراحل التالية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتضمن نزع سلاح حماس، فإن التنظيم بدأ في الأسابيع الأخيرة بتخزين وسائل قتالية في أفريقيا واليمن ودول أخرى تدعمه".
 
وتابعت الهيئة: "هذه الوسائل القتالية تخزن بانتظار يوم الأمر، الذي وفق تخطيط حماس، سيتم فيه نقلها وتهريبها إلى مواقع مختلفة واستراتيجية بالنسبة للتنظيم، بما في ذلك قطاع غزة".

واعتبرت أن "هذه الإجراءات تأتي في أيام تتحدث فيها جميع الأطراف عن نزع سلاح حماس، وهذا التخزين دليل آخر على النوايا الحقيقية للتنظيم في اليوم التالي للحرب، وعلى خططه طويلة المدى".

كما ذكرت أن "مسؤولين أمنيين في إسرائيل تطرقوا إلى القوة متعددة الجنسيات المتوقع أن تعمل في القطاع لمعالجة مسألة نزع سلاح حماس، وكذلك إلى جاهزية إسرائيل للعودة للعمل في عمق القطاع إذا طلب من الجيش ذلك". (سكاي نيوز عربية)

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

سكاي نيوز

قطاع غزة

أفريقيا

