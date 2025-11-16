"مادورو زعيمها"... واشنطن تدرج عصابة فنزويلية على قائمة الإرهاب

Advertisement

أعلنت أنها ستدرج ما يسمى "كارتل دي لوس سوليس"، وهي عصابة في يزعم أنها تضم مسؤولين رفيعي المستوى، على قائمة الإرهاب، زاعمة أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يتزعمها.وقالت الوزارة إن التصنيف سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 24 تشرين الثاني الجاري.وقال الأميركي ماركو روبيو "إن كارتل دي لوس سوليس، ومقرها فنزويلا، يقودها مادورو وغيره من الأفراد رفيعي المستوى في نظام مادورو غير الشرعي الذين أفسدوا الجيش والاستخبارات والسلطة التشريعية والقضائية في فنزويلا".وأضاف: "مادورو لا يمثل حكومة فنزويلا الشرعية".وتابع: "كارتل دي لوس سوليس بالاشتراك ومع منظمات إرهابية أجنبية مصنفة أخرى، بما في ذلك دي أراغوا وكارتل سينالوا، مسؤولون عن العنف الإرهابي في جميع أنحاء نصف ، وكذلك عن تهريب المخدرات إلى وأوروبا".وتعتبر "ترين دي أراغوا" أقوى عصابة في فنزويلا، وهي مرتبطة بتهريب المخدرات والابتزاز والتعدين غير القانوني وتهريب البشر، ووسعت عملياتها إلى دول أخرى في أميركا اللاتينية والولايات المتحدة.وصنفت الولايات المتحدة المجموعة كمنظمة إرهابية في وقت سابق من العام الجاري.ويأتي التلويح بهذا التصنيف عقب إرسال الجيش الأميركي تعزيزات عسكرية ضخمة إلى منطقة الكاريبي، بزعم منع تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.