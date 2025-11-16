Advertisement

عربي-دولي

"مادورو زعيمها"... واشنطن تدرج عصابة فنزويلية على قائمة الإرهاب

Lebanon 24
16-11-2025 | 23:31
A-
A+
Doc-P-1443044-638989581582808602.jpg
Doc-P-1443044-638989581582808602.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستدرج ما يسمى "كارتل دي لوس سوليس"، وهي عصابة في فنزويلا يزعم أنها تضم مسؤولين رفيعي المستوى، على قائمة الإرهاب، زاعمة أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يتزعمها.
Advertisement

وقالت الوزارة إن التصنيف سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 24 تشرين الثاني الجاري.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو "إن كارتل دي لوس سوليس، ومقرها فنزويلا، يقودها مادورو وغيره من الأفراد رفيعي المستوى في نظام مادورو غير الشرعي الذين أفسدوا الجيش والاستخبارات والسلطة التشريعية والقضائية في فنزويلا".

وأضاف: "مادورو لا يمثل حكومة فنزويلا الشرعية".

وتابع: "كارتل دي لوس سوليس بالاشتراك ومع منظمات إرهابية أجنبية مصنفة أخرى، بما في ذلك ترين دي أراغوا وكارتل سينالوا، مسؤولون عن العنف الإرهابي في جميع أنحاء نصف الكرة الغربي، وكذلك عن تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا".

وتعتبر "ترين دي أراغوا" أقوى عصابة في فنزويلا، وهي مرتبطة بتهريب المخدرات والابتزاز والتعدين غير القانوني وتهريب البشر، ووسعت عملياتها إلى دول أخرى في أميركا اللاتينية والولايات المتحدة.

وصنفت الولايات المتحدة المجموعة كمنظمة إرهابية في وقت سابق من العام الجاري.

ويأتي التلويح بهذا التصنيف عقب إرسال الجيش الأميركي تعزيزات عسكرية ضخمة إلى منطقة الكاريبي، بزعم منع تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: كارتيل "دي لوس سولس" يقوده الرئيس الفنزويلي غير الشرعي مادورو
lebanon 24
17/11/2025 07:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أفكر بتوجيه غارات على الأراضي الفنزويلية تستهدف عصابات المخدرات
lebanon 24
17/11/2025 07:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع "يوتيوب" يوقف القناة الرسمية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو التي كانت تضم أكثر من 233 ألف مشترك
lebanon 24
17/11/2025 07:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مادورو يهاجم واشنطن: اتهامات المخدرات تبرير لـ"سرقة نفطنا"
lebanon 24
17/11/2025 07:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الأميركية

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

فنزويلا

أوروبا

واشنطن

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:10 | 2025-11-17
23:56 | 2025-11-16
23:52 | 2025-11-16
23:35 | 2025-11-16
23:22 | 2025-11-16
23:15 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24