فيدان: الوجود التركي في سوريا أمر طبيعي تماماً

قال هاكان فيدان إن الوجود التركي في "أمر طبيعي تماما"، مشيرا إلى أن لا تتعامل من منطلق مصالح ضيقة، بل من منظور تاريخها الاستراتيجي.وأشاد وزير الخارجية التركي بجهود بلاده لحل الأزمة التي وصفها بأنها "نادرة في التاريخ" وتعتمد على سياسة أخلاقية تهدف إلى الاستقرار وعودة اللاجئين.وقال فيدان خلال مقابلة على قناة "هابر" إن الاتصالات مع بشأن دمج قوات سوريا (قسد) في مستمرة، مشددا على ضرورة إنهاء كل أشكال التي تهدد وحدة الأراضي السورية، مع التركيز على ضمان عدم تهديد لسوريا واحترام السيادة السورية.وأشار إلى أن مسار المحادثات بين دمشق ووحدات حماية الشعب توقف مؤقتا بسبب التدخل في الجنوب السوري، مؤكدا أن هدف تركيا هو احترام وحدة الأراضي والسيادة وإنهاء الاحتلال دون تهديد سائر الأراضي السورية.وأضاف فيدان أن تركيا لا تتعامل من منطلق مصالح ضيقة، بل من منظور تاريخها الاستراتيجي وتوافقها مع مصالح المنطقة بأسرها، مستشهدا بكون الوجود التركي قائما لدعم الاستقرار.