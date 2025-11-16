Advertisement

عربي-دولي

فيدان: الوجود التركي في سوريا أمر طبيعي تماماً

Lebanon 24
16-11-2025 | 23:52
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الوجود التركي في سوريا "أمر طبيعي تماما"، مشيرا إلى أن تركيا لا تتعامل من منطلق مصالح ضيقة، بل من منظور تاريخها الاستراتيجي.
وأشاد وزير الخارجية التركي بجهود بلاده لحل الأزمة السورية التي وصفها بأنها "نادرة في التاريخ" وتعتمد على سياسة أخلاقية تهدف إلى الاستقرار وعودة اللاجئين.

وقال فيدان خلال مقابلة على قناة "هابر" إن الاتصالات مع واشنطن بشأن دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الجيش السوري مستمرة، مشددا على ضرورة إنهاء كل أشكال الاحتلال التي تهدد وحدة الأراضي السورية، مع التركيز على ضمان عدم تهديد إسرائيل لسوريا واحترام السيادة السورية.

وأشار إلى أن مسار المحادثات بين دمشق ووحدات حماية الشعب توقف مؤقتا بسبب التدخل الإسرائيلي في الجنوب السوري، مؤكدا أن هدف تركيا هو احترام وحدة الأراضي والسيادة وإنهاء الاحتلال دون تهديد سائر الأراضي السورية.

وأضاف فيدان أن تركيا لا تتعامل من منطلق مصالح ضيقة، بل من منظور تاريخها الاستراتيجي وتوافقها مع مصالح المنطقة بأسرها، مستشهدا بكون الوجود التركي قائما لدعم الاستقرار.
وزير الخارجية

الجيش السوري

الديمقراطية

الديمقراطي

الإسرائيلي

ديمقراطي

الاحتلال

إسرائيل

