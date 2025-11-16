روسيا تعلن إسقاط 848 مسيرة أوكرانية خلال أسبوع

Advertisement

أعلنت تدمير 36 مسيرة أوكرانية في 7 مقاطعات روسية خلال الليلة الماضية، فيما بلغ إجمالي المسيرات المعادية التي أسقطت خلال الأسبوع الأخير 848 قطعة.وحسب بيانات الدفاع الروسية، تم تدمير أكبر عدد من الطائرات بدون طيار (216 طائرة) خلال ليلة 14 تشرين الثاني، بعد أن تم إسقاط 130 مسيرة في الليلة السابقة لها.