عربي-دولي

روسيا تعلن إسقاط 848 مسيرة أوكرانية خلال أسبوع

Lebanon 24
16-11-2025 | 23:56
Doc-P-1443051-638989595360183652.png
Doc-P-1443051-638989595360183652.png photos 0
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 36 مسيرة أوكرانية في 7 مقاطعات روسية خلال الليلة الماضية، فيما بلغ إجمالي المسيرات المعادية التي أسقطت خلال الأسبوع الأخير 848 قطعة.
وحسب بيانات الدفاع الروسية، تم تدمير أكبر عدد من الطائرات بدون طيار الأوكرانية (216 طائرة) خلال ليلة 14 تشرين الثاني، بعد أن تم إسقاط 130 مسيرة في الليلة السابقة لها.
 
وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع

الأوكرانية

مسيرات

الروس

جمالي

تشري

