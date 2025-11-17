20
عربي-دولي
نائب وزير الخارجية الإيراني يكشف: هذا ما فعلته ضربات أميركا بـ"النووي"
Lebanon 24
17-11-2025
|
00:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصف نائب
وزير الخارجية
الإيراني
سعيد خطيب زاده، البرنامج
النووي
لبلاده بأنه لا يزال "سليما"، رغم إقراره بأن الضربات الأميركية والإسرائيلية ألحقت أضرارا بالغة بالمنشآت في وقت سابق من هذا العام.
وفي مقابلة مع شبكة "
سي إن
إن" الإخبارية الأميركية، قال خطيب زاده إن "البرنامج النووي السلمي لإيران لا يزال سليما ونحن نتحدث الآن"، مضيفا: "سنحميه".
ولا تزال الحالة الدقيقة للمنشآت
الإيرانية
غير واضحة، بعد حرب استمرت 12 يوما بين
إيران
وإسرائيل في حزيران الماضي، انتهت بغارات أميركية على 3 منشآت نووية في إيران، هي فوردو ونطنز وأصفهان.
وفي حين صرح خطيب زاده أن الضربات الأميركية والإسرائيلية "دمرت الكثير من بنيتنا التحتية وأجهزتنا ومبانينا"، فقد أشار إلى أن "البرنامج النووي يعتمد إلى حد كبير على معرفتنا المحلية، وهو منتشر في أنحاء بلدنا، وهو بلد شاسع يبلغ عدد سكانه 90 مليون نسمة".
وقال نائب الوزير: "
هذا البلد
ليس بلدا يمكن قصفه ثم الاعتقاد أنه كل شيء سيدمر".
وأكد خطيب زاده أن البرنامج النووي الإيراني سلمي، مكررا موقف
طهران
الراسخ بأنه مخصص فقط لتوليد الطاقة.
كما أشار إلى أن أي حوار مستقبلي مع
الولايات المتحدة
بشأن البرنامج النووي الإيراني سيكون مشروطا باتفاق يمكّن طهران من مواصلة تخصيب اليورانيوم.
وقال: "أوهام التخصيب الصفري داخل إيران أو محاولة حرمانها من حقوقها الأساسية لن تكون خيارا مطروحا أمامنا".
وفي سياق منفصل، صرح نائب الوزير بأن إيران لديها "برامج عسكرية مشروعة للدفاع عن مصالحنا الوطنية وأمننا القومي".
وردا على سؤال "سي إن إن" عما إذا كانت طهران توسع برنامجها الصاروخي، قال إن البرنامج يمر بمرحلة "إصلاح وتعافٍ"، بعد انتهاء حرب الـ12 يوما مع
إسرائيل
. (سكاي نيوز عربية)
