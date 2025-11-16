المتهمون في "انتهاكات الساحل" أمام المحكمة في هذا الموعد

Advertisement

أعلنت في أحداث الساحل السوري، بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات في الساحل، اليوم الاثنين.وقال رئيس للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة ، في منشور عبر منصة إكس:"غدا صباحا (الاثنين) تبدأ أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات بأحداث ‌الساحل السوري".وأضاف العنزي في منشوره: "ستكون المحاكمات مفتوحة أمام المحلي والدولي".