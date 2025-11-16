Advertisement

عربي-دولي

المتهمون في "انتهاكات الساحل" أمام المحكمة في هذا الموعد

Lebanon 24
16-11-2025 | 23:52
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوري، بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات في الساحل، اليوم الاثنين.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، في منشور عبر منصة إكس:"غدا صباحا (الاثنين) تبدأ أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات بأحداث ‌الساحل السوري".

وأضاف العنزي في منشوره: "ستكون المحاكمات مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي".
