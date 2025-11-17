إحباط مخطط حوثي لتنفيذ اغتيالات في عدن

Advertisement

أعلنت شرطة عدن في اليمن، الاثنين، إحباط مخطط لجماعة كان يهدف لتنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات عسكرية وأمنية في المدينة.وذكرت شرطة عدن أنها "أحبطت مخططا إرهابيا كان يهدف لتنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات عسكرية وأمنية في المدينة، عقب تفكيك خلية مرتبطة بجماعة الحوثي".وأفادت الشرطة، أن قواتها في مديرية "دار سعد" اعتقلت عددا من المشتبه بهم، ممن قالت إنه جرى تجنيدهم وتدريبهم في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، وأن التحقيقات تشير إلى ارتباط مباشر بالإرهابي "أمجد خالد فرحان"، المتهم بتنسيق التحركات وتمويلها.