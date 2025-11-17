Advertisement

عربي-دولي

لتعاملها مع روسيا.. ترامب يلمح: سنفرض عقوبات قوية على إيران

Lebanon 24
17-11-2025 | 00:45
"أي دولة تتعامل تجارياً مع روسيا ستتعرض لعقوبات" هذا ما أكده الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الأحد. وقال ترامب رداً على سؤال أحد الصحفيين، إن الجمهوريين يعكفون على إعداد مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجاريا مع روسيا، مشيرا إلى أن إيران قد تُضاف إلى تلك القائمة.
كما أضاف قائلاً "كما تعملون، أنا من اقترح ذلك.. لذا فإن أي دولة ستجري تعاملات تجارية مع روسيا ستخضع لعقوبات شديدة للغاية. وربما يضيفون إيران إلى تلك القائمة كما اقترحت"
