لتعاملها مع روسيا.. ترامب يلمح: سنفرض عقوبات قوية على إيران

" تتعامل تجارياً مع ستتعرض لعقوبات" هذا ما أكده الرئيس الأميركي مساء أمس الأحد. وقال رداً على سؤال أحد الصحفيين، إن الجمهوريين يعكفون على إعداد مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجاريا مع روسيا، مشيرا إلى أن قد تُضاف إلى تلك القائمة.

كما أضاف قائلاً "كما تعملون، أنا من اقترح ذلك.. لذا فإن أي دولة ستجري تعاملات تجارية مع روسيا ستخضع لعقوبات شديدة للغاية. وربما يضيفون إيران إلى تلك القائمة كما اقترحت"