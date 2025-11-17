Advertisement

عربي-دولي

في كوريا الجنوبية.. حادث تصادم متسلسل بين 13 مركبة

Lebanon 24
17-11-2025 | 00:55
A-
A+
Doc-P-1443070-638989630590022227.jpg
Doc-P-1443070-638989630590022227.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع حادث تصادم متسلسل بين 13 مركبة، بما في ذلك شاحنة صهريجية، على طريق سريع في مدينة يونغتشيون الكورية الجنوبية، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين.
Advertisement
 
ووقع حادث التصادم المتسلسل على جسر بالقرب من تقاطع شيننيونغ على طريق سانغجو-يونغتشيون السريع، على بعد حوالي 320 كيلومترا جنوب شرق سيئول، في الساعة 3:12 صباحا، عندما اصطدمت شاحنة الصهريج التي تزن 26 طنا وتحمل 24 ألف لتر من زيت الوقود من نوع C بشاحنة بضائع تزن 25 طنا، وفقا للشرطة.

وبعد ذلك، اصطدمت شاحنة تزن 14 طنا من الخلف بشاحنة الصهريج، مما أدى إلى سلسلة من الاصطدامات بين 7 مركبات أخرى، بما في ذلك سيارات ركاب وحافلة.

كما سقطت عدة عوارض حديدية على شكل "إتش"، محملة على إحدى الشاحنات على المسار المعاكس، ما تسبب في اصطدامات إضافية بسيارة ركاب وشاحنة صهريج أخرى وشاحنة بضائع بوزن 13 طنا، أثناء محاولتها تجنب الأجسام المتساقطة.
 
وقالت الشرطة إن سائق سيارة ركاب وسائق شاحنة لقيا حتفهما، وأصيب أربعة آخرون في الحادث. وأضافت أن نحو 20 راكبا كانوا على متن الحافلة لم يصابوا بأذى.

وأدى الحادث إلى اندلاع حرائق في 3 مركبات، بما في ذلك شاحنة صهريج وشاحنة بضائع بوزن 14 طنا وشاحنة بضائع بوزن 2.5 طن، لكن تم إخمادها بالكامل في غضون ساعتين ونصف.

وقالت الشرطة إن النفط المتسرب من إحدى الشاحنات الصهريجية في الحادث تدفق إلى حقول الأرز والممرات المائية القريبة. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: ٣ جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الكرنتينا باتجاه الدورة وحركة المرور ناشطة
lebanon 24
17/11/2025 09:56:22 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام شتورة زحلة
lebanon 24
17/11/2025 09:56:22 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على جسر انطلياس المسلك الغربي ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة (التحكم المروري)
lebanon 24
17/11/2025 09:56:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي يزور المنطقة منزوعة السلاح بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية
lebanon 24
17/11/2025 09:56:22 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

روسيا اليوم

جنوب شرق

الكورية

✨ الخلف

سرب من

روسيا

النفط

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:40 | 2025-11-17
02:37 | 2025-11-17
02:24 | 2025-11-17
02:12 | 2025-11-17
01:35 | 2025-11-17
01:30 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24