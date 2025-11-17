20
عربي-دولي
في كوريا الجنوبية.. حادث تصادم متسلسل بين 13 مركبة
Lebanon 24
17-11-2025
|
00:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع حادث تصادم متسلسل بين 13 مركبة، بما في ذلك شاحنة صهريجية، على طريق سريع في مدينة يونغتشيون
الكورية
الجنوبية، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين.
ووقع حادث التصادم المتسلسل على جسر بالقرب من تقاطع شيننيونغ على طريق سانغجو-يونغتشيون السريع، على بعد حوالي 320 كيلومترا
جنوب شرق
سيئول، في الساعة 3:12 صباحا، عندما اصطدمت شاحنة الصهريج التي تزن 26 طنا وتحمل 24 ألف لتر من زيت الوقود من نوع C بشاحنة بضائع تزن 25 طنا، وفقا للشرطة.
وبعد ذلك، اصطدمت شاحنة تزن 14 طنا من الخلف بشاحنة الصهريج، مما أدى إلى سلسلة من الاصطدامات بين 7 مركبات أخرى، بما في ذلك سيارات ركاب وحافلة.
كما سقطت عدة عوارض حديدية على شكل "إتش"، محملة على إحدى الشاحنات على المسار المعاكس، ما تسبب في اصطدامات إضافية بسيارة ركاب وشاحنة صهريج أخرى وشاحنة بضائع بوزن 13 طنا، أثناء محاولتها تجنب الأجسام المتساقطة.
وقالت الشرطة إن سائق سيارة ركاب وسائق شاحنة لقيا حتفهما، وأصيب أربعة آخرون في الحادث. وأضافت أن نحو 20 راكبا كانوا على متن الحافلة لم يصابوا بأذى.
وأدى الحادث إلى اندلاع حرائق في 3 مركبات، بما في ذلك شاحنة صهريج وشاحنة بضائع بوزن 14 طنا وشاحنة بضائع بوزن 2.5 طن، لكن تم إخمادها بالكامل في غضون ساعتين ونصف.
وقالت الشرطة إن
النفط
المتسرب من إحدى الشاحنات الصهريجية في الحادث تدفق إلى حقول
الأرز
والممرات المائية القريبة. (روسيا اليوم)
