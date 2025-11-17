Advertisement

عربي-دولي

بن غفير يتحدث عن تطبيق "قانون المساجد"

Lebanon 24
17-11-2025 | 01:06
أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن الشرطة تطبق ما يعرف باسم "قانون الضوضاء"، الذي ينص على مصادر مكبرات الصوت في المساجد داخل إسرائيل.
وتوجه الوزير اليميني المتطرف إلى جنوب إسرائيل، عقب ورود أنباء عن إطلاق نار كثيف سمع من منطقتين في النقب.

وفي مقطع فيديو سُجّل بوقت متأخر من ليل الأحد، زعم بن غفير أن إطلاق النار في بلدة اللقية جاء ردا على مصادرة الشرطة لمكبرات صوت المساجد في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال من سيارته: "طبقت الشرطة قانون الضوضاء الصادرة عن المساجد، وردا على ذلك بدأ بعض المجرمين هناك بإطلاق النار في الهواء ظنا منهم أنهم سيردعوننا".
