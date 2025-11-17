Advertisement

عربي-دولي

رغم توتر العلاقات بينهما.. ترامب يعلن عن لقاء مرتقب مع ممداني

Lebanon 24
17-11-2025 | 01:12
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته لقاء عمدة مدينة نيويورك المنتخب زهران ممداني، رغم توتر العلاقات بينهما.
وقال الرئيس ترامب إن ممداني طلب منه ترتيب اجتماع في البيت الأبيض، وإنه الآن "يعمل على تحقيق ذلك". وقال ترامب للصحفيين خارج مار إيه لاغو إن "عمدة نيويورك يريد مقابلتنا وسنقوم بحل الأمور"، مشيرا إلى أننا "نريد أن يسير كل شيء على ما يرام في نيويورك".

وطالب ترامب ممداني بإقامة علاقة جديدة مع واشنطن وإظهار المزيد من الاحترام، مشيرا إلى أهمية التعاون بين البلدية والحكومة الفيدرالية.

وأوضح البيت الأبيض أنه لم يتم تحديد موعد للاجتماع بعد. (روسيا اليوم) 
