رغم توتر العلاقات بينهما.. ترامب يعلن عن لقاء مرتقب مع ممداني

أعرب الرئيس الأميركي عن نيته لقاء عمدة المنتخب زهران ممداني، رغم توتر العلاقات بينهما.

Advertisement

وقال إن ممداني طلب منه ترتيب اجتماع في ، وإنه الآن "يعمل على تحقيق ذلك". وقال للصحفيين خارج مار إيه لاغو إن "عمدة يريد مقابلتنا وسنقوم بحل الأمور"، مشيرا إلى أننا "نريد أن يسير كل شيء على ما يرام في نيويورك".وطالب ترامب ممداني بإقامة علاقة جديدة مع وإظهار المزيد من الاحترام، مشيرا إلى أهمية التعاون بين البلدية والحكومة الفيدرالية.وأوضح البيت الأبيض أنه لم يتم تحديد موعد للاجتماع بعد. (روسيا اليوم)