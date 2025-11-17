بنغلاديش تترقب حكما تاريخيا في قضية رئيسة وزرائها

Advertisement

عززت الحكومة المؤقتة في الأمن في عاصمة البلاد وأماكن أخرى قبل صدور حكم متوقع ضد رئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة التي تواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.وتم نشر حرس الحدود شبه العسكري والشرطة في العاصمة دكا والعديد من أجزاء أخرى من البلاد، حيث دعا حزب بزعامة حسينة إلى إغلاق على مستوى البلاد احتجاجا على الحكم، ووصف المحكمة بأنها "محكمة صورية".وسعى الادعاء في إلى المطالبة بعقوبة الإعدام لحسينة، المنفية في ، ووزير داخلية سابق، ربما يكون هو أيضا في الهند.ولم يوص بأي عقوبة للمشتبه به الثالث، وهو قائد شرطة سابق أصبح شاهد دولة واعترف بالذنب. ومن المتوقع صدور الأحكام على الثلاثة جميعا اليوم الاثنين.وتواجه حسينة ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لقتل مئات الأشخاص خلال انتفاضة قادها الطلاب في 2024.وقالت في تقرير إن ما يصل إلى 1400 شخص ربما قتلوا في أعمال العنف، بينما قال المستشار الصحي للبلاد في ظل الحكومة المؤقتة إن أكثر من 800 شخص قتلوا وأصيب حوالي 14 ألف شخص. وكلاهما يحاكمان غيابيا.