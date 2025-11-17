23
عربي-دولي
"قمة ماكدونالدز للتأثير".. كلمة مرتقبة لترامب
Lebanon 24
17-11-2025
|
02:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المتوقع أن يلقي الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
كلمة في قمة
ماكدونالدز
بواشنطن يوم الاثنين، وفقا لجدول أعمال أصدره
البيت الأبيض
.
وقمة ماكدونالدز للتأثير (McDonald's Impact Summit) هي حدث تنظمه ماكدونالدز سنويا يهدف إلى استعراض وتأثير جهود الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة.
هذا الحدث يعد منصة لعرض استراتيجيات ماكدونالدز في دعم المجتمعات المحلية، وتعزيز الاستدامة، وتحسين فرص العمل، وهو مرتبط بقيادة فريق التأثير العالمي للشركة الذي يشرف على هذه الجهود قمة ماكدونالدز للتأثير.
وجاء في جدول أعمال البيت الأبيض أنه "في الساعة السادسة مساء سيلقي الرئيس كلمة في قمة ماكدونالدز للتأثير"، وقبل ذلك، في الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، سيلتقي
ترامب
في
المكتب البيضاوي
مع فريق عمل البيت الأبيض الذي يعمل على تنظيم
كأس العالم
لكرة القدم
2026 في
الولايات المتحدة
.
