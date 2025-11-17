"قمة ماكدونالدز للتأثير".. كلمة مرتقبة لترامب

Advertisement

من المتوقع أن يلقي الرئيس الأميركي كلمة في قمة بواشنطن يوم الاثنين، وفقا لجدول أعمال أصدره .وقمة ماكدونالدز للتأثير (McDonald's Impact Summit) هي حدث تنظمه ماكدونالدز سنويا يهدف إلى استعراض وتأثير جهود الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة.هذا الحدث يعد منصة لعرض استراتيجيات ماكدونالدز في دعم المجتمعات المحلية، وتعزيز الاستدامة، وتحسين فرص العمل، وهو مرتبط بقيادة فريق التأثير العالمي للشركة الذي يشرف على هذه الجهود قمة ماكدونالدز للتأثير.وجاء في جدول أعمال البيت الأبيض أنه "في الساعة السادسة مساء سيلقي الرئيس كلمة في قمة ماكدونالدز للتأثير"، وقبل ذلك، في الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، سيلتقي في مع فريق عمل البيت الأبيض الذي يعمل على تنظيم 2026 في .