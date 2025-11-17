Advertisement

عربي-دولي

"قمة ماكدونالدز للتأثير".. كلمة مرتقبة لترامب

Lebanon 24
17-11-2025 | 02:12
A-
A+
Doc-P-1443105-638989677656883859.avif
Doc-P-1443105-638989677656883859.avif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
من المتوقع أن يلقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلمة في قمة ماكدونالدز بواشنطن يوم الاثنين، وفقا لجدول أعمال أصدره البيت الأبيض.
Advertisement

وقمة ماكدونالدز للتأثير (McDonald's Impact Summit) هي حدث تنظمه ماكدونالدز سنويا يهدف إلى استعراض وتأثير جهود الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة.

هذا الحدث يعد منصة لعرض استراتيجيات ماكدونالدز في دعم المجتمعات المحلية، وتعزيز الاستدامة، وتحسين فرص العمل، وهو مرتبط بقيادة فريق التأثير العالمي للشركة الذي يشرف على هذه الجهود قمة ماكدونالدز للتأثير.

وجاء في جدول أعمال البيت الأبيض أنه "في الساعة السادسة مساء سيلقي الرئيس كلمة في قمة ماكدونالدز للتأثير"، وقبل ذلك، في الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، سيلتقي ترامب في المكتب البيضاوي مع فريق عمل البيت الأبيض الذي يعمل على تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة.
مواضيع ذات صلة
كلمة مرتقبة لنعيم قاسم في هذا الموعد
lebanon 24
17/11/2025 12:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24
كلمة لترامب اليوم أمام الأمم المتحدة.. ماذا سيقول؟
lebanon 24
17/11/2025 12:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24
كلمة للرئيس السوري في قمة المناخ بالبرازيل
lebanon 24
17/11/2025 12:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الإذاعة البريطانية: "بي بي سي" تعتذر لترامب عن برنامج تضمن دمج أجزاء من كلمته اعتبر مضللا وترفض طلبه التعويض
lebanon 24
17/11/2025 12:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

المكتب البيضاوي

دونالد ترامب

البيت الأبيض

كأس العالم

لكرة القدم

ماكدونالدز

كرة القدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:17 | 2025-11-17
05:05 | 2025-11-17
05:03 | 2025-11-17
04:37 | 2025-11-17
04:35 | 2025-11-17
04:12 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24