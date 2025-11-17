Advertisement

عربي-دولي

عبر ملاحقة الجناة دوليا.. قانونيون يتطوعون لدعم "ضحايا الفاشر"

Lebanon 24
17-11-2025 | 02:37
A-
A+
Doc-P-1443114-638989692938093511.webp
Doc-P-1443114-638989692938093511.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت هيئتان حقوقيتان، أن شخصيات قانونية أبدت استعدادًا لتقديم المساعدة والدعم إلى "ضحايا الانتهاكات التي ارتُكبت في الفاشر" بولاية شمال دارفور، غرب السودان، لملاحقة الجناة دوليًا.
Advertisement

وقالت "المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات" و "هيئة محامي دارفور"، في بيان مشترك، “هناك أنظمة قضائية عالمية تعمل بنظام مبدأ الولاية القضائية الممتدة، ويمكن من خلالها ملاحقة مرتكبي جرائم الفاشر، حيث أبدت شخصيات قانونية معتبرة استعدادها لتقديم العون القانوني لأسر الضحايا"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين.
كما أشارتا إلى أن الاستفادة من العون القانوني تتطلب إعداد ملفات لقضايا ببينات مبدئية كافية، تصلح لمباشرة إجراءات المقاضاة بالدول التي تعمل بأنظمة الولاية القضائية الممتدة. ودعتا في بيان مشترك أسر ضحايا الفاشر إلى التواصل مع المجموعة والهيئة للحصول على المشورة القانونية حول كيفية حفظ الأدلة والشهادات المتعلقة بالانتهاكات التي تعرضوا لها.

وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أعلن في 3 نوفمبر الحالي أنه اتخذ خطوات بشأن جمع الأدلة في الجرائم المزعومة في الفاشر لاستخدامها في الملاحقة القضائية المستقبلية.
مواضيع ذات صلة
الدعم السريع: نحاكم اليوم في الفاشر المدعو "أبو لولو"
lebanon 24
17/11/2025 12:20:40 Lebanon 24 Lebanon 24
شبكة أطباء السودان تتهم الدعم السريع بارتكاب "جرائم قتل إثنية" في الفاشر
lebanon 24
17/11/2025 12:20:40 Lebanon 24 Lebanon 24
المنظمة الدولية للهجرة بالسودان لـ "العربية": الوضع في الفاشر مفزع
lebanon 24
17/11/2025 12:20:40 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: الاعتداءات الفظيعة التي ترتكبها "الدعم السريع" بالفاشر انتهاك خطير للقانون الإنساني
lebanon 24
17/11/2025 12:20:40 Lebanon 24 Lebanon 24

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

مكتب المدعي العام

ولاية شمال دارفور

الجنائية الدولية

المدعي العام

المستقبل

السودان

سوداني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:17 | 2025-11-17
05:05 | 2025-11-17
05:03 | 2025-11-17
04:37 | 2025-11-17
04:35 | 2025-11-17
04:12 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24