عربي-دولي

رسالة مباشرة من مسؤول إيراني لترامب

Lebanon 24
17-11-2025 | 02:40
قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في ايران، كمال خرازي، إن واشنطن ستضطر في النهاية للاعتراف بإيران والتفاوض معها، موجها رسالة مباشرة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
وخاطب ترامب بالقول إنه "سيجد نفسه مثل أسلافه مضطرا للاعتراف بإيران كدولة صامدة وإجراء مفاوضات حقيقية معها". 
 
وحذر خرازي من أن "اعتراف ترامب بالمسؤولية عن الهجوم يلزمه بتحمل عواقبه، مؤكدا أن من حق إيران المطالبة بحقوقها وتعويضاتها"، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
 
وأكد أن الهجوم الأميركي – الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية في حزيران 2025 غير قانوني وأن واشنطن تتحمل تبعاته كاملة.
 
وشدد على أن إيران لن تساوم على استقلالها ولن تخضع للضغوط، رغم استغلال القوى الكبرى للأمم المتحدة وإضعاف دورها. (سبوتنيك)
مواضيع ذات صلة
رسالة من الرئيس الفنزويلي لترامب.. هذا مضمونها
وزير الخارجية الإيراني: تبادلنا الرسائل مع الأميركيين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
رسالة غير مباشرة للصحافية: "الأفضل أن تغادري"
الأسعد: رسالة ترامب إلى لبنان تهديد مباشر تحت عنوان "السلام"
