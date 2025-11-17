رسالة مباشرة من مسؤول إيراني لترامب

قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في ، كمال خرازي، إن ستضطر في النهاية للاعتراف بإيران والتفاوض معها، موجها رسالة مباشرة للرئيس الأميركي، .

وخاطب بالقول إنه "سيجد نفسه مثل أسلافه مضطرا للاعتراف بإيران كدولة صامدة وإجراء مفاوضات حقيقية معها".

وحذر خرازي من أن "اعتراف ترامب بالمسؤولية عن الهجوم يلزمه بتحمل عواقبه، مؤكدا أن من حق المطالبة بحقوقها وتعويضاتها"، بحسب وكالة "تسنيم" .

وأكد أن الهجوم الأميركي – على المنشآت النووية الإيرانية في حزيران 2025 غير قانوني وأن واشنطن تتحمل تبعاته كاملة.

وشدد على أن إيران لن تساوم على استقلالها ولن تخضع للضغوط، رغم استغلال القوى الكبرى للأمم المتحدة وإضعاف دورها. (سبوتنيك)