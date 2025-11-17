Advertisement

عربي-دولي

روسيا تعتقل شخصاً بتهمة تحويل عملات رقمية إلى القوات الأوكرانية

17-11-2025 | 04:12
أوقفت السلطات الروسية رجلا من سكان مقاطعة تولا بتهمة الخيانة بعد تحويله مبالغ مالية عبر العملات الرقمية إلى القوات الأوكرانية.
وأعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية في بيان رسمي أنه جرى توقيف مواطن يبلغ من العمر 32 عاما في مقاطعة تولا للاشتباه في ارتكابه جريمة خيانة من خلال تقديم دعم مالي لدولة أجنبية في أنشطة تستهدف أمن روسيا.

وذكرت في بيانها أن الرجل حول أموالا إلى التشكيلات المسلحة الأوكرانية باستخدام عملات رقمية، وقد فتح بحقه ملف جنائي بموجب المادة 275 من القانون الجنائي الروسي التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

وأشارت إلى أن المتهم وضع رهن الاعتقال الاحتياطي وأن التحقيقات مستمرة لتوثيق جميع ملابسات نشاطه غير القانوني.
