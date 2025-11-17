روسيا تعتقل شخصاً بتهمة تحويل عملات رقمية إلى القوات الأوكرانية

Advertisement

أوقفت السلطات الروسية رجلا من سكان بتهمة الخيانة بعد تحويله مبالغ مالية عبر العملات الرقمية إلى القوات .وأعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية في بيان رسمي أنه جرى توقيف مواطن يبلغ من العمر 32 عاما في مقاطعة للاشتباه في ارتكابه جريمة خيانة من خلال تقديم دعم مالي لدولة أجنبية في أنشطة تستهدف أمن .وذكرت في بيانها أن الرجل حول أموالا إلى التشكيلات المسلحة الأوكرانية باستخدام عملات رقمية، وقد فتح بحقه ملف جنائي بموجب المادة 275 من القانون الجنائي الروسي التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.وأشارت إلى أن المتهم وضع رهن الاعتقال الاحتياطي وأن التحقيقات مستمرة لتوثيق جميع ملابسات نشاطه غير القانوني.