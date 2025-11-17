23
عربي-دولي
روسيا تعتقل شخصاً بتهمة تحويل عملات رقمية إلى القوات الأوكرانية
Lebanon 24
17-11-2025
|
04:12
A-
A+
أوقفت السلطات الروسية رجلا من سكان
مقاطعة تولا
بتهمة الخيانة بعد تحويله مبالغ مالية عبر العملات الرقمية إلى القوات
الأوكرانية
.
وأعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية في بيان رسمي أنه جرى توقيف مواطن يبلغ من العمر 32 عاما في مقاطعة
تولا
للاشتباه في ارتكابه جريمة خيانة من خلال تقديم دعم مالي لدولة أجنبية في أنشطة تستهدف أمن
روسيا
.
وذكرت في بيانها أن الرجل حول أموالا إلى التشكيلات المسلحة الأوكرانية باستخدام عملات رقمية، وقد فتح بحقه ملف جنائي بموجب المادة 275 من القانون الجنائي الروسي التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وأشارت إلى أن المتهم وضع رهن الاعتقال الاحتياطي وأن التحقيقات مستمرة لتوثيق جميع ملابسات نشاطه غير القانوني.
برلين ترفع قيود تصدير السلاح إلى إسرائيل
Lebanon 24
برلين ترفع قيود تصدير السلاح إلى إسرائيل
05:17 | 2025-11-17
17/11/2025 05:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 119 راكباً... مُسافر أجبر طائرة على الهبوط إضطراريّاً إليكم ما حصل
Lebanon 24
كان على متنها 119 راكباً... مُسافر أجبر طائرة على الهبوط إضطراريّاً إليكم ما حصل
05:05 | 2025-11-17
17/11/2025 05:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع في السعودية بين حافلة وصهريج نفط.. وفيديو يوثق المشهد
Lebanon 24
حادث مروّع في السعودية بين حافلة وصهريج نفط.. وفيديو يوثق المشهد
05:03 | 2025-11-17
17/11/2025 05:03:11
Lebanon 24
Lebanon 24
في فيتنام.. انهيار أرضي يطمر حافلة ركاب
Lebanon 24
في فيتنام.. انهيار أرضي يطمر حافلة ركاب
04:37 | 2025-11-17
17/11/2025 04:37:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ألمانيا تعلن رفع القيود عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
Lebanon 24
ألمانيا تعلن رفع القيود عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
04:35 | 2025-11-17
17/11/2025 04:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
