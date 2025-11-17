كان على متنها 119 راكباً... مُسافر أجبر طائرة على الهبوط إضطراريّاً إليكم ما حصل

اضطرت طائرة تقل 119 راكبًا وخمسة من أفراد الطاقم، تابعة لشركة " "، متجهة من إلى شيكاغو، إلى الهبوط اضطراريًا في مطار لامبرت الدولي بعد أن ادعى أحد الركاب وجود قنبلة في أمتعة زوجته.

وأجبرت سلطات إنفاذ القانون جميع الركاب على النزول أثناء التحقيق، بينما أكدت شرطة لويس متروبوليتان أن يُحقّق في الحادث. (ارم نيوز)