كان على متنها 119 راكباً... مُسافر أجبر طائرة على الهبوط إضطراريّاً إليكم ما حصل

Lebanon 24
17-11-2025 | 05:05
اضطرت طائرة  تقل 119 راكبًا وخمسة من أفراد الطاقم، تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز"، متجهة من دالاس إلى شيكاغو، إلى الهبوط اضطراريًا في مطار سانت لويس لامبرت الدولي بعد أن ادعى أحد الركاب وجود قنبلة في أمتعة زوجته.
وأجبرت سلطات إنفاذ القانون جميع الركاب على النزول أثناء التحقيق، بينما أكدت شرطة سانت لويس متروبوليتان أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يُحقّق في الحادث. (ارم نيوز)
 
 
 
