رغم القيود السابقة.. باريس تفتح أبواب ميليبول أمام الشركات الإسرائيلية

Advertisement

المعرض، الذي يُقام كل عامين تحت رعاية ، يستضيف هذا العام نحو 1200 عارض، بينهم 39 شركة إسرائيلية، في عودة لافتة للحضور إلى واحد من أبرز منصات صناعة الأمن في ، بعد سلسلة قيود فرنسية في الأشهر الماضية.ففي حزيران، أُغلِق الوصول إلى الأجنحة الإسرائيلية في معرض باريس الجوي بجدران وأغطية سوداء عقب قرار حكومي بحظر عرض المعدات الهجومية، كما مُنعت الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض "يوروساتوري" للدفاع البري عام 2024، ولم يُسمح لها بالظهور في "يورونافال" البحري إلا في اللحظات الأخيرة بموجب حكم قضائي.ويأتي هذا الانفتاح التجاري والأمني في ظل وقف إطلاق نار هش في غزة تم بوساطة قطرية أميركية تركية، وسط استمرار الانتهاكات الميدانية الإسرائيلية وتعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تتمحور حول الترتيبات الأمنية والإدارية في القطاع والانسحابات الإسرائيلية.