إقتصاد
رغم القيود السابقة.. باريس تفتح أبواب ميليبول أمام الشركات الإسرائيلية
Lebanon 24
17-11-2025
|
05:24
photos
سمحت فرنسا بمشاركة شركات إسرائيلية في معرض "ميليبول باريس" الدولي للأمن الداخلي والسلامة، بعدما وافق الرئيس إيمانويل ماكرون على أن تشارك "جميع الشركات
الإسرائيلية
التي ترغب في ذلك" في
الدورة
الرابعة والعشرين للمعرض، مستندًا إلى دخول وقف إطلاق النار بين
إسرائيل
وحماس حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول، بحسب ما نقلته قناة "بي إف إم تي في" عن قصر الإليزيه.
المعرض، الذي يُقام كل عامين تحت رعاية
وزارة الداخلية
الفرنسية
، يستضيف هذا العام نحو 1200 عارض، بينهم 39 شركة إسرائيلية، في عودة لافتة للحضور
الإسرائيلي
إلى واحد من أبرز منصات صناعة الأمن في
أوروبا
، بعد سلسلة قيود فرنسية في الأشهر الماضية.
ففي حزيران، أُغلِق الوصول إلى الأجنحة الإسرائيلية في معرض باريس الجوي بجدران وأغطية سوداء عقب قرار حكومي بحظر عرض المعدات الهجومية، كما مُنعت الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض "يوروساتوري" للدفاع البري عام 2024، ولم يُسمح لها بالظهور في "يورونافال" البحري إلا في اللحظات الأخيرة بموجب حكم قضائي.
ويأتي هذا الانفتاح التجاري والأمني في ظل وقف إطلاق نار هش في غزة تم بوساطة
مصرية
قطرية أميركية تركية، وسط استمرار الانتهاكات الميدانية الإسرائيلية وتعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تتمحور حول الترتيبات الأمنية والإدارية في القطاع والانسحابات الإسرائيلية.
