من الهيمنة السياسية في بنغلاديش إلى حكم الإعدام.. من هي الشيخة حسينة؟

Advertisement

برزت حسينة بعد اغتيال والدها، زعيم الشيخ مجيب الرحمن، وجزء كبير من عائلتها في انقلاب عسكري، وناضلت في وقت مبكر من أجل ، لكن فترة حكمها الطويلة كرئيسة للوزراء اتسمت باعتقال زعماء ، وقمع حرية التعبير، وقمع المعارضة.وأدانتها محكمة في العاصمة دكا بتهمة إصدار أمر باستخدام القوة المميتة بعد 15 شهرًا من استقالتها وفرارها إلى الهند في مواجهة انتفاضة قادها الطلاب وأسفرت عن مقتل مئات الأشخاص أو أكثر.وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة لها بسبب سنوات حكمها، فقد أشادت حسينة (78 عاما) بقدرتها على تحسين الاقتصاد وصناعة الملابس الضخمة في الدولة ذات الأغلبية المسلمة التي يبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، في حين نالت إشادة دولية لإيواء مسلمي الروهينجا الفارين من الاضطهاد في ميانمار المجاورة.ولكن سقوطها، حيث أُطيح بها بعد أقل من سبعة أشهر من فوزها بولاية خامسة كزعيمة، كان بسبب الاحتجاجات التي بدأت بسبب حصص الوظائف والتي تحولت إلى حركة تطالب بإقالتها.ونفت حسينة، من منفاها في الهند، الاتهامات الموجهة إليها، قائلة إن الحكم "متحيز وذو دوافع سياسية".وقالت حسينة في بيان بعد النطق بالحكم: "أنا لست خائفة من مواجهة متهميّ في محكمة مناسبة حيث يمكن تقييم الأدلة واختبارها بشكل عادل".وقال محاميها المعين من قبل الدولة للمحكمة إن التهم لا أساس لها من الصحة.وقال تقرير للأمم المتحدة في شباط إن ما يصل إلى 1400 شخص ربما قتلوا خلال الاحتجاجات، معظمهم بنيران ، واستشهد بأدلة على أن السياسة الرسمية كانت مهاجمة المتظاهرين المناهضين للحكومة والمتعاطفين معهم وقمعهم بعنف.ويمثل الحكم الذي أصدرته المحكمة الدولية لجرائم الحرب، وهي المحكمة التي أنشأتها حسينة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب خلال حرب بنغلاديش عام 1971 من أجل استقلالها عن باكستان، تحولا دراماتيكيا في مسيرتها السياسية التي بدأت عندما نجت من الموت خلال انقلاب عام 1975 لأنها كانت في .وُلدت حسينة عام ١٩٤٧ في جنوب غرب البلاد، شرق باكستان آنذاك، وكانت الأكبر بين خمسة أبناء. بعد حصولها على شهادة في الأدب البنغالي من جامعة دكا عام ١٩٧٣، اكتسبت خبرة سياسية كوسيط بين والدها وأتباعه الطلاب.وبعد الانقلاب، عادت إلى الهند عام 1981 وانتخبت رئيسة لحزب رابطة عوامي، أقدم حزب سياسي في بنغلاديش وقوة في النضال من أجل الاستقلال.وانضمت حسينة إلى عدوتها السياسية خالدة ضياء، زعيمة الحزب القومي البنغلاديشي المنافس، لقيادة انتفاضة شعبية من أجل الديمقراطية أطاحت بالحاكم العسكري حسين محمد إرشاد في عام 1990.لكن التحالف لم يدم طويلًا. فالتنافس المرير بين الرجلين، اللذان يُطلق عليهما لقب "البيغوم المتصارعة"، وهو لقب أردي يُطلق على النساء البارزات، استمر ليهيمن على السياسة البنغلاديشية لعقود.قادت حسينة حزب رابطة عوامي إلى النصر لأول مرة في عام 1996، حيث قضت خمس سنوات في السلطة، ثم استعادت السلطة في عام 2009، ولم تفقدها مرة أخرى.ومع مرور الوقت، قال المنتقدون إنها أصبحت أكثر استبدادا، وتميز حكمها بالاعتقالات الجماعية للمعارضين السياسيين والناشطين، والاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق .حذّرت جماعات حقوق الإنسان من حكم شبه أحادي لحزب رابطة عوامي. دافعت حسينة عن فترة ولايتها واصفةً إياها بفترة استقرار وتنمية، مؤكدةً على ضرورة وجود قيادة قوية ومتواصلة للحفاظ على مسار بنغلاديش نحو التقدم.سُجنت خالدة، رئيسة وزراء سابقة وأرملة اغتيل، عام ٢٠١٨ بتهم فساد قال حزبها إنها ملفقة. وأُطلق سراحها بعد إقالة حسينة.وتبادلت حسينة وخالدة الاتهامات بمحاولة خلق الفوضى والعنف لتعريض الديمقراطية التي لم تتجذر بعد في بنغلاديش للخطر. (رويترز)