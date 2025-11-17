Advertisement

عربي-دولي

مقابل 2000 دولار... هكذا تقوم إسرائيل بنقل الفلسطينيين إلى دول بعيدة

Lebanon 24
17-11-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1443217-638989808634920909.jpg
Doc-P-1443217-638989808634920909.jpg photos 0
ذكر موقع "العربية"، أنّ مصادر مطلعة كشفت أن شركة إستشارية غامضة من إستونيا يملكها إسرائيلي، قامت بنقل 350 فلسطينيًا من غزة إلى إندونيسيا وماليزيا وجنوب إفريقيا.

كما أفادت بأن ثلاث مجموعات غادرت على متن رحلات مستأجرة من مطار إيلات.
ولفتت إلى أن هذه الشركة كانت على اتصال مع "مكتب الهجرة الطوعية" الإسرائيلي، وفق ما نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية.
 
وأضافت المصادر أن الشركة يديرها شخص يحمل جنسية مزدوجة إسرائيلية – إستونية، وهي مجرد واجهة لشركة استشارات مسجلة في إستونيا.

إلى ذلك، بينت المعلومات أن الشركة عرضت على الفلسطينيين دفع نحو 2000 دولار مقابل حجز مقعد على رحلات طيران مستأجرة تتجه إلى دول بعيدة مثل إندونيسيا وماليزيا وجنوب إفريقيا.
 
وأكدت أن "مديرية الهجرة الطوعية" في وزارة الدفاع الإسرائيلية أحالت نشاط هذه الجهة إلى منسق أعمال الحكومة لتنسيق خروج الفلسطينيين من القطاع.

كذلك أوضحت المصادر المطلعة أن عدة رحلات استأجرتها هذه الجهة أقلعت خلال الأشهر الأخيرة من مطار رامون قرب إيلات، وعلى متنها مجموعات من الغزيين، في مؤشر على مسار شبه منظم لخروج أعداد متزايدة، وليس مجرد حالات فردية.

في حين أشار موقع الشركة الإلكتروني، إلى أنها جمعية تسمى "المجد أوروبا"، وأسست في ألمانيا ولها مكاتب في القدس الشرقية.

غير أن التحقيق الصحافي أظهر أن التسجيل الفعلي يتم في إستونيا وأن النشاط يدار عبر تلك الشركة الاستشارية.

كما لم يتضمن الموقع الإلكتروني أرقام هواتف أو عناوين، في حين ظهرت قائمة شركاء الشركة فارغة، رغم زعمها العمل مع 15 هيئة دولية.

بالإضافة إلى ذلك، لم تقد الروابط المؤدية إلى صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي إلى أي صفحات حقيقية.

ولم يظهر في موقع الجمعية أي معلومات تعريفية عن إدارتها، لكن في نسخة قديمة منه ظهر شعار شركة مسجلة في إستونيا تدعى "Talent Globus".

فيما فصّل موقع الشركة "شروط الهجرة الطوعية من قطاع غزة"، وذكر صراحة أن “Talent Globus” هي التي تنظم تلك الرحلات.

وبحسب الموقع، فإن الشركة تعمل ظاهريا في مجال الاستشارات وتجنيد القوى العاملة، لكنه عرض صوراً عامة مأخوذة من الإنترنت.

في حين أظهر البحث في السجل التجاري الإستوني أن شركة "Talent Globus" أسسها قبل عام تومر يانار ليند.

وبحسب السجل التجاري في بريطانيا، فقد أسس ليند خلال العقد الماضي أربع شركات في البلاد ثلاث منها لم تعد نشطة. (العربية)
