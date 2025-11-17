أزمة صحية مفاجئة.. ما الذي حصل في ثلاث محافظات تركية؟

Advertisement

شهدت عدة مناطق تركية، موجة تسمم غذائي أدت إلى إدخال ما يقارب 140 شخصًا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة، وفق ما أفاد موقع HaberGlobal .ففي محافظة طرابزون، أُصيب عشرات المدعوين في حفل زفاف بوعكات صحية بعد تناولهم طبق بالدجاج وورق العنب (دولما)، حيث نُقل أكثر من 100 مصاب إلى المستشفى، وهم قيد المراقبة دون وجود خطر على حياتهم.وفي محافظة كاستامونو، تعرض 30 شخصًا من أصل 45 مشاركًا في مجلس عزاء لأعراض تسمم بعد تناول الدجاج مع الأرز ولبن العيران. أما في محافظة زنغولداك، فقد نُقل ثمانية أشخاص إلى المستشفى إثر اصابتهم بالقيء، وتبين أنهم تناولوا وجبة "الدونر" بالدجاج خلال مشاركتهم في حفل زفاف.وفي إسطنبول، أغلقت السلطات فندق Harbour Suites، بعد وفاة ثلاثة أشخاص يُرجح أن التسمم الغذائي سببها، فيما يحقق الخبراء باحتمال أن تكون المشكلة ناجمة عن تعقيم غير صحيح. كما تم توقيف 11 شخصًا وختم المؤسسات المرتبطة بتأمين الطعام للعائلة.وأكد مدير في إسطنبول، غونر، أنه لا توجد زيادة غير طبيعية في حالات التسمم الغذائي داخل المدينة. (روسيا اليوم)