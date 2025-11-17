Advertisement

عربي-دولي

أزمة صحية مفاجئة.. ما الذي حصل في ثلاث محافظات تركية؟

Lebanon 24
17-11-2025 | 05:57
A-
A+
Doc-P-1443224-638989820267488663.jpg
Doc-P-1443224-638989820267488663.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت عدة مناطق تركية، موجة تسمم غذائي أدت إلى إدخال ما يقارب 140 شخصًا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة، وفق ما أفاد موقع HaberGlobal التركي.
Advertisement

ففي محافظة طرابزون، أُصيب عشرات المدعوين في حفل زفاف بوعكات صحية بعد تناولهم طبق الأرز بالدجاج وورق العنب (دولما)، حيث نُقل أكثر من 100 مصاب إلى المستشفى، وهم قيد المراقبة دون وجود خطر على حياتهم.

وفي محافظة كاستامونو، تعرض 30 شخصًا من أصل 45 مشاركًا في مجلس عزاء لأعراض تسمم بعد تناول الدجاج مع الأرز ولبن العيران. أما في محافظة زنغولداك، فقد نُقل ثمانية أشخاص إلى المستشفى إثر اصابتهم بالقيء، وتبين أنهم تناولوا وجبة "الدونر" بالدجاج خلال مشاركتهم في حفل زفاف.

وفي إسطنبول، أغلقت السلطات يوم الأحد فندق Harbour Suites، بعد وفاة ثلاثة أشخاص يُرجح أن التسمم الغذائي سببها، فيما يحقق الخبراء باحتمال أن تكون المشكلة ناجمة عن تعقيم غير صحيح. كما تم توقيف 11 شخصًا وختم المؤسسات  المرتبطة بتأمين الطعام للعائلة.

وأكد مدير إدارة الصحة في إسطنبول، عبد الله غونر، أنه لا توجد زيادة غير طبيعية في حالات التسمم الغذائي داخل المدينة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
فنان يتعرّض لأزمة صحية مُفاجئة.. وهذا ما قالته زوجته (صورة)
lebanon 24
17/11/2025 14:32:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد صدور قرار بحبسها.. فنانة شهيرة تتعرّض لأزمة صحية مفاجئة (صورة)
lebanon 24
17/11/2025 14:32:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مُفاجئة.. نقل نجم "باب الحارة" إلى المستشفى وهذا وضعه (صورة)
lebanon 24
17/11/2025 14:32:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أزمتها الصحيّة... مفاجئة من أنغام لجمهورها في لندن وباريس
lebanon 24
17/11/2025 14:32:53 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

روسيا اليوم

إدارة الصحة

مدير إدارة

يوم الأحد

عبد الله

التركي

روسيا

الترك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:56 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2025-11-17
06:56 | 2025-11-17
06:49 | 2025-11-17
06:25 | 2025-11-17
06:18 | 2025-11-17
06:13 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24