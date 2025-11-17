زيلينسكي وماكرون يوقّعان خطاب نوايا لشراء نحو 100 مقاتلة "رافال" لأوكرانيا

Advertisement

وبحسب ما نقلته صحيفة "لوفيغارو" عن قصر الإليزيه، يرسم خطاب النوايا إطارًا طويل الأمد لعقود تسليح مستقبلية، تتيح لكييف الحصول على معدات دفاعية فرنسية جديدة ومتطورة، في مقدمتها مقاتلات "رافال" مع حزم التسلح المرافقة لها.وتشمل الخطة المحتملة أيضًا، وفق الجانب الفرنسي، أنظمة أخرى قيد التطوير حاليًا، من بينها الجيل الجديد من منظومة الدفاع الجوي "SAMP/T"، إضافة إلى رادارات متقدمة وطائرات بدون طيار.وفي حال إتمام هذه الصفقات، ستحصل أوكرانيا للمرة الأولى على أسطول كبير من المقاتلات الغربية المتطورة وقدرات دفاع جوي من الجيل التالي، ما يشكل نقلة نوعية في قدراتها الجوية والعسكرية خلال السنوات المقبلة.