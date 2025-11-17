Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي وماكرون يوقّعان خطاب نوايا لشراء نحو 100 مقاتلة "رافال" لأوكرانيا

Lebanon 24
17-11-2025 | 06:13
وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس اليوم الإثنين، خطاب نوايا يضع إطارًا لخطة تسليحية كبرى تقضي بتزويد أوكرانيا بحوالي 100 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز "رافال" خلال السنوات العشر المقبلة تقريبًا.
وبحسب ما نقلته صحيفة "لوفيغارو" عن قصر الإليزيه، يرسم خطاب النوايا إطارًا طويل الأمد لعقود تسليح مستقبلية، تتيح لكييف الحصول على معدات دفاعية فرنسية جديدة ومتطورة، في مقدمتها مقاتلات "رافال" مع حزم التسلح المرافقة لها.

وتشمل الخطة المحتملة أيضًا، وفق الجانب الفرنسي، أنظمة أخرى قيد التطوير حاليًا، من بينها الجيل الجديد من منظومة الدفاع الجوي "SAMP/T"، إضافة إلى رادارات متقدمة وطائرات بدون طيار.

وفي حال إتمام هذه الصفقات، ستحصل أوكرانيا للمرة الأولى على أسطول كبير من المقاتلات الغربية المتطورة وقدرات دفاع جوي من الجيل التالي، ما يشكل نقلة نوعية في قدراتها الجوية والعسكرية خلال السنوات المقبلة.
 
