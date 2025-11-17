Advertisement

إقتصاد

الصين تتعهد بدعم سوريا في إعادة الإعمار

Lebanon 24
17-11-2025 | 06:25
تعهد وزير الخارجية الصيني وانغ يي بدعم بلاده الكامل لدمشق، بعد لقائه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في بكين اليوم الإثنين، في إطار زيارة رسمية هي الأولى للشيباني إلى الصين.
وقال وانغ، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، إن بلاده تدعم سوريا في "تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن"، وتنسيق متطلبات الأمن والتنمية، وتعزيز اندماجها مجددًا في المجتمع الدولي، مشددًا على أن بكين "مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي للمساهمة في سعي سوريا لتحقيق الأمن والاستقرار".

كما أكد الوزير الصيني أن بلاده ستدعم سوريا في بلورة "خطة لإعادة بناء الدولة تتوافق مع إرادة الشعب" عبر مسار الحوار السياسي، في إشارة إلى ربط إعادة الإعمار بالحل السياسي الداخلي.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، تناولت محادثات وانغ والشيباني سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة، وذلك عشية احتفال دمشق وبكين بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما العام المقبل.
 
