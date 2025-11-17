الصين تتعهد بدعم سوريا في إعادة الإعمار

Advertisement

تعهد الصيني وانغ يي بدعم بلاده الكامل لدمشق، بعد لقائه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في اليوم الإثنين، في إطار زيارة رسمية هي الأولى للشيباني إلى .وقال وانغ، وفق بيان صادر عن ، إن بلاده تدعم في "تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن"، وتنسيق متطلبات الأمن والتنمية، وتعزيز اندماجها مجددًا في ، مشددًا على أن بكين "مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي للمساهمة في سعي سوريا لتحقيق الأمن والاستقرار".كما أكد الوزير الصيني أن بلاده ستدعم سوريا في بلورة "خطة لإعادة بناء الدولة تتوافق مع إرادة الشعب" عبر مسار الحوار السياسي، في إشارة إلى ربط إعادة الإعمار بالحل السياسي الداخلي.وبحسب الرسمية "سانا"، تناولت محادثات وانغ والشيباني سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة، وذلك عشية احتفال وبكين بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما العام المقبل.