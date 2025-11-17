21
عربي-دولي
خطوة لتهدئة الجبهة مع أنقرة.. انسحاب جديد لـ"العمال الكردستاني"
Lebanon 24
17-11-2025
|
07:29
أعلن حزب العمال الكردستاني، اليوم الإثنين، سحب مقاتليه من مناطق في الزاب على الحدود بين
إقليم كردستان
العراق
وتركيا، في خطوة جديدة يقدّمها الحزب باعتبارها جزءًا من مسار "منع الصدام" ودعم عملية السلام مع
أنقرة
.
وقالت قيادة الحزب، عبر وكالة "فرات" المقربة منه، إن "قوات حرب العصابات التي كانت معرضة لخطر الصراع في منطقة الزاب انسحبت إلى مناطق أخرى"، مضيفة أن هذه الخطوة "مساهمة عملية مهمة في حل القضية
الكردية
وتحقيق السلام والديمقراطية في
تركيا
".
ويأتي الانسحاب من الزاب بعد قرار سابق بسحب جميع مقاتلي الحزب من الأراضي
التركية
إلى إقليم كردستان العراق، وتحديدًا إلى معاقله في جبال قنديل، في إطار المرحلة الثانية من عملية السلام، بعد دعوة زعيم الحزب المسجون
عبد الله
أوجلان في أيار إلى نزع سلاح الحزب والتحول إلى "النضال
الديمقراطي
".
