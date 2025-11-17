Advertisement

وقالت قيادة الحزب، عبر وكالة "فرات" المقربة منه، إن "قوات حرب العصابات التي كانت معرضة لخطر الصراع في منطقة الزاب انسحبت إلى مناطق أخرى"، مضيفة أن هذه الخطوة "مساهمة عملية مهمة في حل القضية وتحقيق السلام والديمقراطية في ".ويأتي الانسحاب من الزاب بعد قرار سابق بسحب جميع مقاتلي الحزب من الأراضي إلى إقليم كردستان العراق، وتحديدًا إلى معاقله في جبال قنديل، في إطار المرحلة الثانية من عملية السلام، بعد دعوة زعيم الحزب المسجون أوجلان في أيار إلى نزع سلاح الحزب والتحول إلى "النضال ".