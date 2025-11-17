Advertisement

عربي-دولي

لـ24 ساعة... "حدث عظيم" شهدته دمشق وهذا ما قاله سوريّون

Lebanon 24
17-11-2025 | 08:18
شهدت العاصمة السوريّة دمشق، 24 ساعة كاملة بالتيار الكهربائيّ، بعدما اعتاد الدمشقيون الظلام، خلال السنوات الأخيرة.
وقال مسنّ لقناة "الإخبارية السورية"، إنّ "الحياة شهدت فرقاً كبيراً مع الكهرباء، إذ عادت طبيعية واستطاعت عائلتي فعل الكثير خلال اليوم".

كما شرح تاجر عن الصعوبات التي عانت منها تجارته لـ14 عاما من الحرب، وقال إنّ "بضائعه كانت تتكدس في ظل انعدام الشراء".

أمّا سيّدة، قالت إنّ "الأمر أصعب من أن يشرح، لأن المعاناة كانت كبيرة جداً"، آملة أنّ "يستمر الوضع بهذا التحسن".

كذلك أوضح مواطن سوريّ أنّ "ما جرى حدث عظيم اشتاقت له الحياة في سوريا"، لافتاً إلى أنّ "الأمر أثر إيجابياً إلى حد كبير على نفسيات الناس". (العربية)
 
 
 
