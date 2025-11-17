لـ24 ساعة... "حدث عظيم" شهدته دمشق وهذا ما قاله سوريّون

Advertisement

شهدت العاصمة السوريّة ، 24 ساعة كاملة بالتيار الكهربائيّ، بعدما اعتاد الدمشقيون الظلام، خلال السنوات الأخيرة.وقال مسنّ لقناة "الإخبارية "، إنّ "الحياة شهدت فرقاً كبيراً مع الكهرباء، إذ عادت طبيعية واستطاعت عائلتي فعل الكثير خلال اليوم".كما شرح تاجر عن الصعوبات التي عانت منها تجارته لـ14 عاما من الحرب، وقال إنّ "بضائعه كانت تتكدس في ظل انعدام الشراء".أمّا سيّدة، قالت إنّ "الأمر أصعب من أن يشرح، لأن المعاناة كانت كبيرة جداً"، آملة أنّ "يستمر الوضع بهذا التحسن".كذلك أوضح مواطن سوريّ أنّ "ما جرى حدث عظيم اشتاقت له الحياة في "، لافتاً إلى أنّ "الأمر أثر إيجابياً إلى حد كبير على نفسيات الناس". (العربية)