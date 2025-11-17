Advertisement

عربي-دولي

"أنا سأتولى أمره".. بن غفير لنتنياهو: إعتقل محمود عباس

Lebanon 24
17-11-2025 | 09:27
طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وقال بن غفير: "أتوجه إلى رئيس وزرائنا العزيز بنيامين نتنياهو، يجب أن تحرص إلا يتمتع ابو مازن بأي حصانة، وإن تم الاعتراف في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية يجب أن تبدأ عمليات قمع مستهدفة لمسؤولي السلطة وأن تقوم يا رئيس الوزراء باعتقال أبو مازن".

وختم بن غفير كلمته بالقول: "اعتقل أبو مازن يا نتنياهو وأنا سأتولى أمره". (روسيا اليوم)
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24