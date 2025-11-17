"أنا سأتولى أمره".. بن غفير لنتنياهو: إعتقل محمود عباس

Advertisement

طلب وزير إيتمار بن غفير من ، اعتقال رئيس السلطة .وقال بن غفير: "أتوجه إلى رئيس وزرائنا ، يجب أن تحرص إلا يتمتع ابو مازن بأي حصانة، وإن تم الاعتراف في بالدولة الفلسطينية يجب أن تبدأ عمليات قمع مستهدفة لمسؤولي السلطة وأن تقوم يا رئيس الوزراء باعتقال أبو مازن".وختم بن غفير كلمته بالقول: "اعتقل أبو مازن يا نتنياهو وأنا سأتولى أمره". (روسيا اليوم)