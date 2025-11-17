Advertisement

عربي-دولي

انفجار نجمي محتمل.. هل يهدد كوكب الأرض؟

Lebanon 24
17-11-2025 | 09:36
A-
A+
Doc-P-1443301-638989944349320948.webp
Doc-P-1443301-638989944349320948.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف عالم الفلك الروسي فلاديمير سوردين عن توقعاته بشأن انفجار النجم المحتمل أن يتحول إلى مستعر أعظم المعروف بـ"بيت الجوزاء" في كوكبة الجبار، الذي يبعد عن الأرض نحو 550 سنة ضوئية.
Advertisement

وأوضح سوردين أن النجم غير مستقر ويومض باستمرار، ما يجعل العلماء يعتقدون بإمكانية انفجاره خلال فترة قد تمتد بين 10 آلاف و100 ألف عام، لكنه أشار إلى أن حدوث انفجار على مسافة أقرب من النظام الشمسي سيكون أشبه بـ"انفجار شمسي فائق الشدة".

وأشار العالم إلى أن أشعة غاما الناتجة عن الانفجار لن تصل إلى الأرض بفضل الغلاف الجوي، مؤكدًا أن المستعر الأعظم لن يشكل تهديدًا مباشرًا للحياة على كوكبنا إلا لو حدث داخل النظام الشمسي نفسه، فيما استبعد إمكانية انفجار الشمس كمستعر أعظم بسبب كتلتها الصغيرة مقارنة بالحد المطلوب.
مواضيع ذات صلة
الأرض تفقد بريقها: ناسا تكشف تراجع لمعان الكوكب خلال العقود الأخيرة
lebanon 24
17/11/2025 19:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المكسيك: شعب المكسيك سيعرف كيف يردّ على أيّ تهديد عسكري أو برّي محتمل
lebanon 24
17/11/2025 19:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من "جمعية الأرض - لبنان": البناء العشوائي يهدد مغارة فقمة عمشيت
lebanon 24
17/11/2025 19:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هل توجد حياة على كوكب سيريس؟.. دراسة جديدة تُجيب
lebanon 24
17/11/2025 19:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

فلاديمير سوردين

فلاديمير

الفلك

الروس

العلم

الجوز

كاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:28 | 2025-11-17
12:00 | 2025-11-17
11:30 | 2025-11-17
11:05 | 2025-11-17
10:49 | 2025-11-17
10:43 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24