عربي-دولي
انفجار نجمي محتمل.. هل يهدد كوكب الأرض؟
Lebanon 24
17-11-2025
|
09:36
كشف عالم
الفلك
الروسي
فلاديمير سوردين
عن توقعاته بشأن انفجار النجم المحتمل أن يتحول إلى مستعر أعظم المعروف بـ"بيت الجوزاء" في كوكبة الجبار، الذي يبعد عن الأرض نحو 550 سنة ضوئية.
وأوضح سوردين أن النجم غير مستقر ويومض باستمرار، ما يجعل العلماء يعتقدون بإمكانية انفجاره خلال فترة قد تمتد بين 10 آلاف و100 ألف عام، لكنه أشار إلى أن حدوث انفجار على مسافة أقرب من النظام الشمسي سيكون أشبه بـ"انفجار شمسي فائق الشدة".
وأشار العالم إلى أن أشعة غاما الناتجة عن الانفجار لن تصل إلى الأرض بفضل الغلاف الجوي، مؤكدًا أن المستعر الأعظم لن يشكل تهديدًا مباشرًا للحياة على كوكبنا إلا لو حدث داخل النظام الشمسي نفسه، فيما استبعد إمكانية انفجار الشمس كمستعر أعظم بسبب كتلتها الصغيرة مقارنة بالحد المطلوب.
