عربي-دولي
بعد هجوم بالمسيّرات... إندلاع حريق على ناقلة غاز تركية في ميناء إزمائيل
Lebanon 24
17-11-2025
|
09:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وكالة "UNN"
الأوكرانية
للأنباء، عن إندلاع النيران في معدات لضخ
الغاز
على متن سفينة تركية في ميناء إزمائيل في مقاطعة أوديسا، بعد تعرّض المنطقة لهجوم بمسيّرات جوية الليلة الماضية.
وقال مصدر في وزارة تنمية المجتمعات والأقاليم في
أوكرانيا
للوكالة، إنّ "
مقر العمليات
، برئاسة رئيس
الإدارة العسكرية
لمنطقة إزمائيل، يعمل في مكان الحادث". (روسيا اليوم)
