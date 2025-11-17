كان يسير بسرعة كبيرة... سائق سيارة لجمع القمامة دهس 3 أطفال في مصر

Advertisement

لقي 3 أطفال مصرعهم، أثناء توجههم إلى مدرستهم في محافظة ، بعدما دهستهم سيارة حكومية مخصصة لجمع القمامة.وتوفي شقيقان وابن عمهما على الفور، فيما فرّ سائق السيارة من المكان دون أي محاولة لتقديم الدعم أو الإنقاذ.وبحسب تقارير، أفاد شهود أن "السيارة كانت تسير بسرعة عالية وحاول السائق تفادي اصطدامه بـ" " أمامه، لكنه صدم الأطفال الثلاثة مباشرة". (ارم نيوز)