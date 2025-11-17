Advertisement

عربي-دولي

كان يسير بسرعة كبيرة... سائق سيارة لجمع القمامة دهس 3 أطفال في مصر

Lebanon 24
17-11-2025 | 10:11
لقي 3 أطفال مصرعهم، أثناء توجههم إلى مدرستهم في محافظة أسيوط المصرية، بعدما دهستهم سيارة حكومية مخصصة لجمع القمامة. 
وتوفي شقيقان وابن عمهما على الفور، فيما فرّ سائق السيارة من المكان دون أي محاولة لتقديم الدعم أو الإنقاذ.

وبحسب تقارير، أفاد شهود عيان أن "السيارة كانت تسير بسرعة عالية وحاول السائق تفادي اصطدامه بـ"توك توك" أمامه، لكنه صدم الأطفال الثلاثة مباشرة". (ارم نيوز)
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24