عربي-دولي

محافظ السويداء ينفي صحة ما يروّج له عن عملية عسكريّة

Lebanon 24
17-11-2025 | 10:34
قال محافظ السويداء مصطفى البكور، إنّ "لا صحة إطلاقا لما يروج له عن عملية عسكرية في المحافظة".
وأوضح البكور عبر "تلغرام"، أنّ "هذه الأخبار الكاذبة لا هدف لها سوى اللعب بأعصاب الناس، ونشر الفتن، ودفع الأهالي إلى الخوف والتهجير من بيوتهم، وخاصة في هذه الأجواء الشتوية القاسية".

ودعا "الجميع إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة وفضح مروجي الأكاذيب الذين يسعون إلى زعزعة الاستقرار والتلاعب بأعصاب الناس". (روسيا اليوم)
