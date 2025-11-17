"إلغاء المرحلة الأولى بالكامل وارد".. انتخابات مجلس النواب المصري أمام سيناريوهات مفتوحة

Advertisement

لوّح المستشار حازم ، رئيس في مصر، باحتمال اتخاذ قرارات حاسمة تطال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، قد تصل إلى حد إلغاء النتائج بالكامل أو في بعض الدوائر، إذا تبيّن تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين.بدوي قال، خلال خصّصته الهيئة للإعلان عن تفاصيل ما جرى في المرحلة الأولى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، إن الهيئة "ليست بمنأى عما حدث في الانتخابات الأخيرة"، وإنها لن تتستر على أي مخالفة أو مخالف، مؤكدا أن "لا يبتغي سوى مصلحة الشعب".وأوضح أن الهيئة تواصل فحص الشكاوى التي وردت من الناخبين والمرشحين والمتابعين، وأن القرار سيتخذ وفقا لأحكام القانون، حتى لو ترتب عليه إلغاء الانتخابات بأكملها أو في دوائر محددة وإعادتها لاحقا.الموقف الحازم للهيئة يأتي منسجما مع رسالة الرئيس السيسي، الذي كتب عبر صفحته على " " أنه اطّلع على ما جرى في بعض الدوائر التي شهدت منافسة بين المرشحين الفرديين، مشددا على أن ما حدث يخضع حصرا لفحص للانتخابات باعتبارها هيئة مستقلة بموجب قانون إنشائها. (سكاي نيوز)