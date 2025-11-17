Advertisement

عربي-دولي

"إلغاء المرحلة الأولى بالكامل وارد".. انتخابات مجلس النواب المصري أمام سيناريوهات مفتوحة

Lebanon 24
17-11-2025 | 10:43
A-
A+
Doc-P-1443334-638989983321983395.png
Doc-P-1443334-638989983321983395.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لوّح المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، باحتمال اتخاذ قرارات حاسمة تطال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، قد تصل إلى حد إلغاء النتائج بالكامل أو في بعض الدوائر، إذا تبيّن تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين.
Advertisement

بدوي قال، خلال مؤتمر صحفي خصّصته الهيئة للإعلان عن تفاصيل ما جرى في المرحلة الأولى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الهيئة "ليست بمنأى عما حدث في الانتخابات الأخيرة"، وإنها لن تتستر على أي مخالفة أو مخالف، مؤكدا أن مجلس إدارة الهيئة "لا يبتغي سوى مصلحة الشعب".

وأوضح أن الهيئة تواصل فحص الشكاوى التي وردت من الناخبين والمرشحين والمتابعين، وأن القرار سيتخذ وفقا لأحكام القانون، حتى لو ترتب عليه إلغاء الانتخابات بأكملها أو في دوائر محددة وإعادتها لاحقا.

الموقف الحازم للهيئة يأتي منسجما مع رسالة الرئيس السيسي، الذي كتب عبر صفحته على "فيسبوك" أنه اطّلع على ما جرى في بعض الدوائر التي شهدت منافسة بين المرشحين الفرديين، مشددا على أن ما حدث يخضع حصرا لفحص الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها هيئة مستقلة بموجب قانون إنشائها. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في مصر
lebanon 24
17/11/2025 19:44:51 Lebanon 24 Lebanon 24
صمت انتخابي في 14 محافظة مصرية إيذانًا بانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025
lebanon 24
17/11/2025 19:44:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الانتخابات النيابية المقبلة: سيناريوهات مفتوحة
lebanon 24
17/11/2025 19:44:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: واثقون من تنفيذ كل الأطراف المعنية المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة
lebanon 24
17/11/2025 19:44:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الهيئة الوطنية للانتخابات

مجلس النواب المصري

مجلس إدارة الهيئة

الهيئة الوطنية

مؤتمر صحفي

سكاي نيوز

سكاي نيو

السيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:28 | 2025-11-17
12:00 | 2025-11-17
11:30 | 2025-11-17
11:05 | 2025-11-17
10:49 | 2025-11-17
10:34 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24