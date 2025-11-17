21
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"إلغاء المرحلة الأولى بالكامل وارد".. انتخابات مجلس النواب المصري أمام سيناريوهات مفتوحة
Lebanon 24
17-11-2025
|
10:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
لوّح المستشار حازم
بدوي
، رئيس
الهيئة الوطنية للانتخابات
في مصر، باحتمال اتخاذ قرارات حاسمة تطال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، قد تصل إلى حد إلغاء النتائج بالكامل أو في بعض الدوائر، إذا تبيّن تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين.
Advertisement
بدوي قال، خلال
مؤتمر صحفي
خصّصته الهيئة للإعلان عن تفاصيل ما جرى في المرحلة الأولى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح
السيسي
، إن الهيئة "ليست بمنأى عما حدث في الانتخابات الأخيرة"، وإنها لن تتستر على أي مخالفة أو مخالف، مؤكدا أن
مجلس إدارة الهيئة
"لا يبتغي سوى مصلحة الشعب".
وأوضح أن الهيئة تواصل فحص الشكاوى التي وردت من الناخبين والمرشحين والمتابعين، وأن القرار سيتخذ وفقا لأحكام القانون، حتى لو ترتب عليه إلغاء الانتخابات بأكملها أو في دوائر محددة وإعادتها لاحقا.
الموقف الحازم للهيئة يأتي منسجما مع رسالة الرئيس السيسي، الذي كتب عبر صفحته على "
فيسبوك
" أنه اطّلع على ما جرى في بعض الدوائر التي شهدت منافسة بين المرشحين الفرديين، مشددا على أن ما حدث يخضع حصرا لفحص
الهيئة الوطنية
للانتخابات باعتبارها هيئة مستقلة بموجب قانون إنشائها. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في مصر
Lebanon 24
انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في مصر
17/11/2025 19:44:51
17/11/2025 19:44:51
Lebanon 24
Lebanon 24
صمت انتخابي في 14 محافظة مصرية إيذانًا بانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025
Lebanon 24
صمت انتخابي في 14 محافظة مصرية إيذانًا بانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025
17/11/2025 19:44:51
17/11/2025 19:44:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الانتخابات النيابية المقبلة: سيناريوهات مفتوحة
Lebanon 24
الانتخابات النيابية المقبلة: سيناريوهات مفتوحة
17/11/2025 19:44:51
17/11/2025 19:44:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: واثقون من تنفيذ كل الأطراف المعنية المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: واثقون من تنفيذ كل الأطراف المعنية المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة
17/11/2025 19:44:51
17/11/2025 19:44:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الهيئة الوطنية للانتخابات
مجلس النواب المصري
مجلس إدارة الهيئة
الهيئة الوطنية
مؤتمر صحفي
سكاي نيوز
سكاي نيو
السيسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
لافروف يعلن موعد القمة الروسية-الهندية في نيودلهي
Lebanon 24
لافروف يعلن موعد القمة الروسية-الهندية في نيودلهي
12:28 | 2025-11-17
17/11/2025 12:28:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير جديد عن "فظائع" سجون الأسد.. وحشية تطال النساء!
Lebanon 24
تقرير جديد عن "فظائع" سجون الأسد.. وحشية تطال النساء!
12:00 | 2025-11-17
17/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمواجهة الجفاف.. إيران تلجأ للاستمطار وصلاة الاستسقاء
Lebanon 24
لمواجهة الجفاف.. إيران تلجأ للاستمطار وصلاة الاستسقاء
11:30 | 2025-11-17
17/11/2025 11:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر إلى واشنطن… محمد بن سلمان يلبّي دعوة الرئيس الأميركي
Lebanon 24
غادر إلى واشنطن… محمد بن سلمان يلبّي دعوة الرئيس الأميركي
11:05 | 2025-11-17
17/11/2025 11:05:10
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق النقد في دمشق.. إشادات بـ"انضباط" السياسات وبوادر انتعاش
Lebanon 24
صندوق النقد في دمشق.. إشادات بـ"انضباط" السياسات وبوادر انتعاش
10:49 | 2025-11-17
17/11/2025 10:49:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إقفال فرن للكعك العصروني بالشمع الاحمر
Lebanon 24
إقفال فرن للكعك العصروني بالشمع الاحمر
07:35 | 2025-11-17
17/11/2025 07:35:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
14:00 | 2025-11-16
16/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تل أبيب اتخذت قرارها بشأن "حزب الله".. صحيفة اسرائيلية تكشف
Lebanon 24
تل أبيب اتخذت قرارها بشأن "حزب الله".. صحيفة اسرائيلية تكشف
02:53 | 2025-11-17
17/11/2025 02:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هلع وإقفال محلات... إليكم ما حدث في سوق الذهب في طرابلس
Lebanon 24
هلع وإقفال محلات... إليكم ما حدث في سوق الذهب في طرابلس
06:55 | 2025-11-17
17/11/2025 06:55:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"القرض الحسن" معني بالامتثال المالي.. الحد من "اقتصاد الكاش" مطلب مجموعة العمل المالي
Lebanon 24
"القرض الحسن" معني بالامتثال المالي.. الحد من "اقتصاد الكاش" مطلب مجموعة العمل المالي
10:01 | 2025-11-17
17/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:28 | 2025-11-17
لافروف يعلن موعد القمة الروسية-الهندية في نيودلهي
12:00 | 2025-11-17
تقرير جديد عن "فظائع" سجون الأسد.. وحشية تطال النساء!
11:30 | 2025-11-17
لمواجهة الجفاف.. إيران تلجأ للاستمطار وصلاة الاستسقاء
11:05 | 2025-11-17
غادر إلى واشنطن… محمد بن سلمان يلبّي دعوة الرئيس الأميركي
10:49 | 2025-11-17
صندوق النقد في دمشق.. إشادات بـ"انضباط" السياسات وبوادر انتعاش
10:34 | 2025-11-17
محافظ السويداء ينفي صحة ما يروّج له عن عملية عسكريّة
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
17/11/2025 19:44:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
17/11/2025 19:44:51
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
17/11/2025 19:44:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24